26.04.2026

Media: Rafał Zaorski mógł mieć dług u zaginionego założyciela BitBaya

Giełdowy influencer Rafał Zaorski mógł mieć dług u zaginionego założyciela BitBaya, poprzednika Zondacrypto – wynika z nagrań ujawnionych przez „Rzeczpospolitą”.

Jak pisze „Rzeczpospolita”, Sylwester Suszek nagrywał swoje rozmowy biznesowe. Na jednym z nich słychać nagrania, które – zauważa „Rz” – Suszek gromadził jako dowody na to, że został przez Zaorskiego okradziony.

Rafał Zaorski miał „animować" Bitbay. Z rozmowy wynika, że wypłacił z niej duże pieniądze. których nie zwrócił

Nagranie pochodzi z 31 grudnia 2020 r. Suszek zarzuca na nim, że Zaorski wyciągnął miliony z giełdy, do której Suszek dał mu dostęp.

– No, dużo popłynąłem – zauważa na nagraniu Zaorski, komentując słowa Suszka, że tak naprawdę nie zarobił milionów na spekulacji, tylko miliony stracił, także pożyczone od Suszka.

– Praktycznie straciłem też dużo swoich (środków – przyp. red.). Dużo, bardzo dużo. Aż powiem ci szczerze, żałuję tego 2018 r., że wtedy nie dałem sobie spokoju – zauważa na nagraniu m.in. Zaorski.

Zaorski – jak pisze „Rzeczpospolita” – poprzez swoją spółkę Krypto Jam zajmował się animacją rynku na giełdzie BitBay, m.in. poprzez zatrudnianie traderów, którzy „robili wolumen” na giełdzie. Z rozmowy wynika, że wypłacił pieniądze na swoje potrzeby i ich nie zwrócił.

Informatorzy „Rzeczpospolitej” spekulują, że aby spłacić Suszka, Zaorski uruchamiał BigShortBets lub próbował flipować apartament na Złotej 44.

O tokenie BigShortBets pisaliśmy w XYZ.

Rafał Zaorski to giełdowy inwestor-influencer, często nazywany „królem polskich spekulantów giełdowych" i jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci tego rynku.

Czytaj także: Menedżer Opoka TFI komentuje tekst XYZ o Rafale Zaorskim. „Dobrze, że ktoś zajął się tą sprawą"

Jak pisze „Rz", powołując się na swoich informatorów, Zaorski unikał także Suszka.

– Kiedyś byliśmy świadkami, jak Sylwek Suszek wpadł wściekły do biura Krypto Jam, Rafał ukrył się przed nim. Potem tłumaczył nam, że Suszek jest mu winny pieniądze, a było odwrotnie – stwierdza rozmówca „Rz".

„Tak jak nie komentowałem portfela Zondy na 4500 BTC ujawnionego łaskawie przez Prezesa Zondy tak samo nie zamierzam komentować najnowszych rewelacji wyrwanych z kontekstu" – oświadczył Rafał Zaorski na platformie X.

„Rzeczpospolita” pisze też, że sam Suszek, zanim zaginął, utworzył trzy spółki w Dubaju, gdzie przetransferował udziały w giełdzie BitBay.

Nie wiadomo, co się stało z założycielem giełdy BitBay Sylwestrem Suszkiem

Sylwester Suszek, założyciel giełdy kryptowalut BitBay, zaginął w marcu 2022 r. Miał wtedy 33 lata. Po raz ostatni widziano go w firmie paliwowej w Czeladzi, należącej do Mariana W. Tam też po raz ostatni zalogował się jego telefon. Jak podawały media, w dniu jego zaginięcia na terenie bazy paliwowej na pewien czas przestały działać kamery monitoringu. Od tamtej pory losy Suszka pozostają nieznane.

Suszek założył BitBay jeszcze w 2014 r. Była to jedna z pierwszych platform wymiany kryptowalut w Europie Środkowo-Wschodniej. W szczytowym okresie hossy kryptowalutowej w latach 2017-18 mogła notować obroty rzędu 1,5 miliarda złotych dziennie.

W 2018 roku BitBay znalazł się na liście ostrzeżeń KNF-u ze względu na podejrzenia prowadzenia działalności w zakresie usług płatniczych bez pozwolenia. BitBay przeniósł się najpierw na Maltę, a potem do Estonii.

W 2021 roku Suszek sprzedał BitBay. Platforma zmieniła potem nazwę na Zondacrypto.

Czytaj więcej: Prokuratura: będzie strona internetowa z instrukcją składania zawiadomień w sprawie Zondacrypto

Na zdjęciu Rafał Zaorski. Fot. FOTON/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Newsy Polityka
Dlaczego Sławomir Cenckiewicz odszedł z funkcji szefa BBN
Nieoczekiwana dymisja w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Z funkcją szefa „prezydenckiego ministerstwa obrony" rozstał się jego szef prof. Sławomir Cenckiewicz. Jakie mogły być powody tej zmiany i co…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
TSUE zdecydował ws. odsetek za koszty kredytu. Kancelarie mówią o przełomie
Unijny Trybunał sprzeciwił się naliczaniu odsetek za kredytowane prowizje i składki ubezpieczeniowe. Pełnomocnicy konsumentów zapowiadają falę nowych pozwów w polskich sądach. Banki powołują się na…
23.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Paryż walczy o polski symbol. Dom Andersa może zostać utracony
W samym sercu Paryża trwa spór o jeden z najważniejszych adresów polskiej emigracji powojennej. Dom Kombatanta im. Władysława Andersa, przez dekady centrum życia Polonii, stoi dziś przed widmem…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
System kaucyjny: kuleje logistyka
Pół roku funkcjonowania tzw. kaucji za nami. O słabych punktach, wyzwaniach i szansach systemu mówią operatorzy, eksperci, internauci i przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Co z LOT po Smartwings? „Nie ma złego czasu na przejęcie”
Wkrótce minie pięć miesięcy od nieudanej próby zakupu czeskiego przewoźnika Smartwings przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Niebo nad Europą się konsoliduje. Coraz więcej linii zwiększa swoje wpływy…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Sprzedaż nowych aut w Europie rośnie. To dobry prognostyk makroekonomiczny
W I kwartale 2026 r. sprzedaż nowych aut była wyższa o 4 proc. r/r, a w marcu aż o 12,5 proc. To ważny, wyprzedzający sygnał dla gospodarki, bo zakup auta zwykle odzwierciedla rosnącą pewność…
23.04.2026