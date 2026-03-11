Media w Iranie: administracja kraju jest w stanie poważnego chaosu

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian nie ma kontaktu z nowo wybranym najwyższym przywódcą Modżtabą Chameneim od czasu objęcia przez niego urzędu, a administracja kraju jest całkowicie sparaliżowana – wysokie rangą źródło rządowe poinformowało we wtorek niezależny serwis IranWire.

Prezydent nie ma żadnej wiedzy na temat Modżtaby, nie wie, gdzie przebywa, w jakim jest stanie, czy i kiedy przemówi do Irańczyków. Również ministrowie rządu nie mają o nim żadnych wiadomości. – Cały rząd jest w stanie poważnego chaosu i może nie być w stanie wypłacić urzędnikom pensji w tym miesiącu – dodało źródło.

Wzmianka o wypłacie jest o tyle istotna, że 20 marca przypada Nowruz, początek irańskiego Nowego Roku, kiedy to urzędnicy tradycyjnie otrzymują premie na koniec roku wraz z pensjami.

– Przed nami ponury Nowruz – równie ponuro skomentował sytuację w Iranie rozmówca IranWire.

Odkąd Modżtaba Chamenei, syn zabitego w nalotach ajatollaha Alego Chameneia, został w minioną niedzielę ogłoszony trzecim najwyższym przywódcą Iranu, nie opublikowano żadnych jego oficjalnych zdjęć, oświadczeń ani innych wygłoszonych przez niego komunikatów. Zamiast tego reżim rozpowszechnia jedynie stare fotografie i stylizowane ilustracje wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Może to oznaczać, że już kreowany na bohatera wojennego Modżtaba będzie jedynie symbolicznym przywódcą, podczas gdy praktyczna władza przejdzie w ręce jedynej funkcjonującej obecnie w Iranie instytucji – Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, znanego też jako Gwardia Rewolucyjna.

Źródło: PAP