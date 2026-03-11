Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.03.2026
NEWSROOM XYZ
11.03.2026 08:19

Media w Iranie: administracja kraju jest w stanie poważnego chaosu

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian nie ma kontaktu z nowo wybranym najwyższym przywódcą Modżtabą Chameneim od czasu objęcia przez niego urzędu, a administracja kraju jest całkowicie sparaliżowana – wysokie rangą źródło rządowe poinformowało we wtorek niezależny serwis IranWire.

Prezydent nie ma żadnej wiedzy na temat Modżtaby, nie wie, gdzie przebywa, w jakim jest stanie, czy i kiedy przemówi do Irańczyków. Również ministrowie rządu nie mają o nim żadnych wiadomości. – Cały rząd jest w stanie poważnego chaosu i może nie być w stanie wypłacić urzędnikom pensji w tym miesiącu – dodało źródło.

Wzmianka o wypłacie jest o tyle istotna, że 20 marca przypada Nowruz, początek irańskiego Nowego Roku, kiedy to urzędnicy tradycyjnie otrzymują premie na koniec roku wraz z pensjami.

– Przed nami ponury Nowruz – równie ponuro skomentował sytuację w Iranie rozmówca IranWire.

Odkąd Modżtaba Chamenei, syn zabitego w nalotach ajatollaha Alego Chameneia, został w minioną niedzielę ogłoszony trzecim najwyższym przywódcą Iranu, nie opublikowano żadnych jego oficjalnych zdjęć, oświadczeń ani innych wygłoszonych przez niego komunikatów. Zamiast tego reżim rozpowszechnia jedynie stare fotografie i stylizowane ilustracje wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Może to oznaczać, że już kreowany na bohatera wojennego Modżtaba będzie jedynie symbolicznym przywódcą, podczas gdy praktyczna władza przejdzie w ręce jedynej funkcjonującej obecnie w Iranie instytucji – Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, znanego też jako Gwardia Rewolucyjna.

Źródło: PAP

Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie
Baner w centrum Teheranu, przedstawiający przekazanie flagi Iranu przez Aliego Chameneiego w ręce jego syna i kolejnego najwyższego przywódcy kraju Modżtaby Chameneiego
Według niezależnego serwisu IranWire rząd w Teheranie opanował chaos. Fot. Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Donald Trump więcej traci, niż zyskuje na wojnie w Iranie. Co go może skłonić do piwotu?
Wojna w Iranie zniszczyła jego potencjał militarny i znacząco opóźniła program nuklearny. Jeśli jednak prezydent USA myślał, że obali reżim tylko przy pomocy nalotów z powietrza, to bardzo się przeliczył. Na dodatek rozpoczął wojnę wbrew swoim wcześniejszym deklaracjom. Droższa ropa oznacza wyższą inflację, a to może zniechęcić do administracji amerykańskich wyborców przed połówkowymi wyborami do Kongresu.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Nowa era technologii w Gdańsku. Jak nadążyć za zmianami? Infoshare 2026
Coraz więcej organizacji wykorzystuje AI w codziennej działalności, jednak tylko nieliczne potrafią wdrożyć ją w całej strukturze biznesowej. Właśnie o tym, jak przekuć dynamiczny rozwój technologii w realną przewagę rynkową, będą rozmawiać przedsiębiorcy, inwestorzy i eksperci podczas konferencji Infoshare 2026 w Gdańsku.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cosma: medyczną marihuanę mogłoby przyjmować 100 razy więcej pacjentów. „Lekarze się boją"
Rynek medycznej marihuany w Niemczech i Wielkiej Brytanii wart jest łącznie ok. 3 mld zł, a w Polsce to 360 mln zł. – Konopie mogłyby potencjalnie znaleźć zastosowanie nawet u 8 mln Polaków. Dziś korzysta z nich jedynie ok. 50-60 tys. pacjentów – mówi Łukasz Kręski, założyciel i przewodniczący rady nadzorczej spółki Cosma.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy samorządowcy są blisko ludzi? Raport: między urzędem a mieszkańcami wciąż jest duży dystans
Raport Fundacji Batorego pokazuje, że wskaźnik „codziennej demokracji lokalnej” w Polsce wynosi zaledwie 42 na 100 punktów. Najsłabiej oceniana jest otwartość urzędników na dialog z mieszkańcami, co sugeruje, że formalne przepisy o partycypacji obywatelskiej często nie przekładają się na realne zaangażowanie społeczności lokalnych.
11.03.2026