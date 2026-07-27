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NEWSROOM XYZ
27.07.2026 10:45

Media: wiceminister Raś posiadał mikrokawalerki na wynajem, dziś pisze o nich prawo

Wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś jest odgrywa istotną rolę pracach nad ustawą o najmie krótkoterminowych, choć jak zauważa serwis WP.pl, w przeszłości posiadał lokale przynoszące dochód w ten sposób. Przed wyborami w 2023 r. sprzedał dwie mikrokawalerki bratu. Sam polityk nie widzi w tym konfliktu interesów.

Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki
Jak poinformował serwis WP.pl, wiceminister sportu i Turystyki Ireneusz Raś posiadał przed wejściem do Sejmu lokale, które mogły być wynajmowane krótkoterminowo, a dziś pracuje nad przepisami, mającymi uregulować ten proces. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Według ustaleń dziennikarzy portalu WP.pl, Ireneusz Raś w 2020 r. kupił trzy mikrokawalerki w łódzkiej kamienicy podzielonej na 55 lokali pod wynajem. Nieruchomości mają wymiary 12,40 m kw.; 12,98 m kw. i 13,05 m kw. Lokale mieszczą się w budynku przy ul. Poznańskiej w Łodzi, działającym jako aparthotel, i każdy z nich można dziś wynająć krótkoterminowo.

Przed wyborami w 2023 r. ówczesny kandydat z list Trzeciej Drogi sprzedał nieruchomości. Dwie z nich we wrześniu 2023 r. kupił jego starszy brat, ks. Dariusz Raś, trzecia natomiast jest od 2021 r. w posiadaniu byłej żony wiceministra, która otrzymała lokal przy podziale majątku.

W oświadczeniu majątkowym złożonym na początku kadencji Ireneusz Raś wykazał, że z tytułu wynajmu mieszkań uzyskał dochód w wysokości 21 600 zł w skali roku, co daje średnio 1800 zł miesięcznie. W dokumencie za 2023 r. polityk zadeklarował, że zrobił z tej działalności 16 200 zł, co zważywszy na sprzedaż nieruchomości we wrześniu daje także 1800 zł miesięcznie. W kolejnych oświadczeniach złożonych przez wiceministra pozycja dotycząca wynajmu mieszkań już się nie pojawia.

Polityk jest jednym z autorów przepisów o najmie krótkoterminowym. W projekcie ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Ireneusz Raś jest wprost wskazany jako osoba odpowiedzialna za projekt. Z tego samego aktu, przyjętego niedawno przez rządu, zniknął fragment gwarantujący gminom prawo do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego.

Ireneusz Ras w odpowiedzi na pytania WP.pl wskazał, że nie informował premiera Donalda Tuska ani ministra sportu Jakuba Rutnickiego o tym, że w przeszłości czerpał zysk z wynajmu nieruchomości. Sam zastrzegł, że mikrokawalerki wynajmował jedynie długoterminowo, chociaż lokale znajdują się w miejscu działającym jako aparthotel, oferujący najem krótkoterminowy. Ponadto polityk podkreślił, że nie dostrzega konfliktu interesów w tym, że pracuje nad przepisami, choć jednocześnie jego brat i była żona posiadają lokale, które można wynająć krótkoterminowo.

Polecamy: Najem krótkoterminowy (nie)uregulowany? Ustawa chroni gości, nie mieszkańców

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