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03.08.2026 14:17

Media: wojsko USA szuka pomysłów na wywarcie nacisku na Iran. Poprosiło zewnętrznych analityków o pomoc

Siły Zbrojne USA zwróciły się do szerokiego grona analityków wojskowych o podanie nowych pomysłów na wywarcie presji na Iran – podała w poniedziałek CNN, oceniając, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie jest zadowolona z rezultatów osiągniętych dotychczas za pomocą działań militarnych i sankcji finansowych.

Konto CENTCOM w serwisie X
Centralne Dowództwo USA zwróciło się do analityków wojskowych z prośbą, o wskazanie pomysłów na to, jak w nowy sposób wywrzeć presję na Iran. Fot. Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

„Szukamy nowych, kreatywnych i niekonwencjonalnych sposobów wywierania presji na Iran” – napisał oficer wywiadu Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) w e-mailu skierowanym do analityków.

– Centralne Dowództwo USA ma długą historię innowacyjnego myślenia i działania – powiedział CNN rzecznik CENTCOM Timothy Hawkins. Z kolei stacja telewizyjna kontruje ten komentarz uwagą, że wysłana mailem prośba jest jednym z dowodów na ograniczone możliwości Trumpa, aby wymusić na Iranie zawarcie umowy spełniającej żądania USA.

Konflikt na Bliskim Wschodzie może czekać kolejna faza. Trump chce zaatakować cele nuklearne Iranu

Trump rozważa zintensyfikowanie kampanii wojskowej, potencjalnie poprzez wznowienie intensywnych ataków na pozostałe irańskie instalacje nuklearne, które, jak twierdził wcześniej, zostały zniszczone w atakach przeprowadzonych latem 2025 roku.

Dwa źródła zaznajomione z planami twierdzą, że wojsko aktywnie przygotowuje się do ataków na irańskie obiekty, w których prawdopodobnie znajdują się materiały lub sprzęt nuklearny. Jednak aby je zniszczyć, Stany Zjednoczone prawdopodobnie musiałyby użyć wojsk lądowych, co stanowi ogromne ryzyko, na które Trump nie chciał się zdecydować – podkreślił CNN.

Według źródeł Trump rozważa ataki przypominające pokaz „fajerwerków”, które mogłyby uderzyć w te same lub podobne miejsca, będące już celem ataku rok temu, w nadziei na symboliczne zwycięstwo. Pozwoliłoby mu to wycofać się z wojny bez osiągnięcia jednego z głównego celów – pozbawienia Iranu programu nuklearnego.

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Jest mało prawdopodobne, aby dzięki takim atakom udało się rozwiązać problem, który stał się centralnym punktem wojny: irańskie roszczenia do cieśniny Ormuz. – Czasami potrzeba kreatywnych umysłów, zwłaszcza gdy kończą się konwencjonalne opcje – powiedziało CNN jedno ze źródeł.

Zarówno CIA, jak i Agencja Wywiadu Obronnego (DNA) niedawno oceniły, że bombardowania przeprowadzane przez USA prawdopodobnie nie zmienią stanowiska negocjacyjnego Iranu – przypomniała stacja telewizyjna.

Źródło: PAP

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