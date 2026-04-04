04.04.2026 11:35
04.04.2026 11:35

Media: zestrzelenie amerykańskiego myśliwca może skomplikować wojnę USA z Iranem

Jeśli członek załogi zestrzelonego przez Iran amerykańskiego myśliwca F‑15E zostanie pojmany, może to skomplikować działania wojenne USA oraz starania prezydenta Donalda Trumpa o zawieszenie broni – skomentowały w sobotę Reuters i BBC.

Pojmanie zaginionego członka załogi znacząco zwiększy presję na USA – zaznaczyła BBC. Jeśli zostałby on pokazany w irańskiej telewizji, mogłoby to pogorszyć odbiór konfliktu wśród Amerykanów.

Odbiór przez opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem pogarszają skutki wzrostu cen paliw, a także straty wśród amerykańskiego wojska – w konflikcie zginęło dotychczas 13 żołnierzy USA.

Administracja Trump przekonywała, że ma pełną przewagę powietrzną

Samolot F‑15E został zestrzelony przez siły irańskie w piątek na południowym zachodzie kraju. Podjęte działania poszukiwawczo‑ratownicze doprowadziły do odnalezienia i uratowania pilota maszyny. Nadal trwają poszukiwania operatora uzbrojenia.

BBC zauważyła, że we wtorek sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił o pełnej przewadze powietrznej nad Iranem, umożliwiającej swobodne loty bombowców B‑52, tymczasem Teheran zestrzelił nad swoim terytorium amerykański myśliwiec, co – według stacji – jest dotąd największym sukcesem tego kraju w starciu z USA.

Również Reuters przypomniał, że Trump twierdził w mijającym tygodniu, że kampania USA zniszczyła irańską marynarkę wojenną i siły powietrzne oraz „unicestwiła” systemy radarowe. Wydaje się jednak, że Iran zachował część zdolności obrony przeciwlotniczej – oceniła agencja.

Trump oświadczył w piątek w rozmowie z portalem Independent, że nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda. W pierwszych komentarzach po zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca nad Iranem odmówił też odniesienia się do operacji poszukiwawczej, podkreślając, że incydent nie wpłynie na rozmowy o zawieszeniu broni.

Chociaż amerykański prezydent ocenił, że zestrzelenie samolotu nie zagrozi negocjacjom z Iranem, sytuacja może się szybko zmienić w przypadku pojmania lotnika – podkreśliła BBC. Zdarzenie pokazuje też, że mimo osłabienia Iran nadal jest zdolny do wywoływania poważnych konsekwencji militarnych i politycznych dla USA – dodał serwis.

Dziennik „Wall Street Journal” poinformował w piątek za źródłami, że dotychczasowe wysiłki mediatorów starających się doprowadzić do rozejmu w wojnie utknęły w impasie.

Źródło: PAP

F-15E
Na zdjęciu ilustracyjnym myśliwiec F-15E. Fot. EPA/JASON BYE Dostawca: PAP/EPA.
Finlandia traci przewagę edukacyjną. Skala problemu jest większa, niż się wydaje
Finlandia przez dekady była symbolem nowoczesnej edukacji. Dziś ten model zaczyna się kruszyć. Mimo wzrostu liczby studentów kraj nie nadgania globalnej czołówki, a ambicje polityczne rozmijają się z realiami finansowymi.
03.04.2026
Budimex wchodzi w data center jako inwestor. Projekt ruszy jeszcze w tym roku (WYWIAD)
Rok temu Budimex podjął decyzję o wejściu w segment data center także jako inwestor – a więc nie tylko wykonawca projektów, ale również podmiot uczestniczący w ich finansowaniu i rozwoju. W tym celu powołano dedykowaną spółkę, zakupiono grunt oraz rozpoczęto przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej.
03.04.2026
Jak świat reaguje na inwazję chińskich aut i jaki błąd popełnia Unia Europejska
Wlewają się do Europy szybciej niż zakładano. Chińczycy już wyprzedzili tu Koreańczyków i gonią Japończyków. Karne cła nie działają – Bruksela wprowadzi więc ceny minimalne, co już raz skończyło się źle. A jakie strategie stosują inni?
05.04.2026
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
04.04.2026
Jak państwo wspiera czasopisma literackie? Rekordziści otrzymali ponad pół miliona złotych
Po informacji Krzysztofa Stanowskiego w podkaście WojewódzkiKędzierski na temat rzekomego półmilionowego grantu dla „Krytyki Literackiej” przyglądamy się zasadom przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
05.04.2026
Czy zabraknie nam paliwa? Rząd uspokaja, międzynarodowa agencja ostrzega
– Na niektórych stacjach benzynowych przy granicy tworzą się kolejki, ale nie ma ryzyka, by zabrakło tam paliwa – zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Nie widzi też potrzeby uwalniania rezerw z krajowych magazynów. Mniej optymistyczny scenariusz wpływu wojny na Bliskim Wschodzie na Europę przedstawia Międzynarodowa Agencja Energii (MAE). – Kwiecień będzie znacznie gorszy niż maj – ostrzega Fatih Birol, szef MAE.
03.04.2026