Media: zestrzelenie amerykańskiego myśliwca może skomplikować wojnę USA z Iranem

Archiwalny

Jeśli członek załogi zestrzelonego przez Iran amerykańskiego myśliwca F‑15E zostanie pojmany, może to skomplikować działania wojenne USA oraz starania prezydenta Donalda Trumpa o zawieszenie broni – skomentowały w sobotę Reuters i BBC.

Pojmanie zaginionego członka załogi znacząco zwiększy presję na USA – zaznaczyła BBC. Jeśli zostałby on pokazany w irańskiej telewizji, mogłoby to pogorszyć odbiór konfliktu wśród Amerykanów.

Odbiór przez opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych rozpoczętej 28 lutego wojny z Iranem pogarszają skutki wzrostu cen paliw, a także straty wśród amerykańskiego wojska – w konflikcie zginęło dotychczas 13 żołnierzy USA.

Administracja Trump przekonywała, że ma pełną przewagę powietrzną

Samolot F‑15E został zestrzelony przez siły irańskie w piątek na południowym zachodzie kraju. Podjęte działania poszukiwawczo‑ratownicze doprowadziły do odnalezienia i uratowania pilota maszyny. Nadal trwają poszukiwania operatora uzbrojenia.

BBC zauważyła, że we wtorek sekretarz obrony USA Pete Hegseth mówił o pełnej przewadze powietrznej nad Iranem, umożliwiającej swobodne loty bombowców B‑52, tymczasem Teheran zestrzelił nad swoim terytorium amerykański myśliwiec, co – według stacji – jest dotąd największym sukcesem tego kraju w starciu z USA.

Również Reuters przypomniał, że Trump twierdził w mijającym tygodniu, że kampania USA zniszczyła irańską marynarkę wojenną i siły powietrzne oraz „unicestwiła” systemy radarowe. Wydaje się jednak, że Iran zachował część zdolności obrony przeciwlotniczej – oceniła agencja.

Trump oświadczył w piątek w rozmowie z portalem Independent, że nie jest gotowy ujawnić, jaka będzie reakcja USA, jeśli poszukiwanemu oficerowi stanie się krzywda. W pierwszych komentarzach po zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca nad Iranem odmówił też odniesienia się do operacji poszukiwawczej, podkreślając, że incydent nie wpłynie na rozmowy o zawieszeniu broni.

Chociaż amerykański prezydent ocenił, że zestrzelenie samolotu nie zagrozi negocjacjom z Iranem, sytuacja może się szybko zmienić w przypadku pojmania lotnika – podkreśliła BBC. Zdarzenie pokazuje też, że mimo osłabienia Iran nadal jest zdolny do wywoływania poważnych konsekwencji militarnych i politycznych dla USA – dodał serwis.

Dziennik „Wall Street Journal” poinformował w piątek za źródłami, że dotychczasowe wysiłki mediatorów starających się doprowadzić do rozejmu w wojnie utknęły w impasie.

Źródło: PAP