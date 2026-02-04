Mediana wynagrodzeń. GUS podał najnowsze dane

Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. wyniosła 7.280,0 zł i była niższa o 17,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto – podał Główny Urząd Statystyczny.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w sierpniu 2025 r. – jak podał wcześniej GUS – wyniosło 8827,87 zł.

W sierpniu 2025 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 8,7 proc. rok do roku, w stosunku do lipca 2025 r. – o 0,5 proc.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w stosunku do sierpnia 2024 r. wzrosło nominalnie o 8,0 proc., a miesiąc do miesiąca zmalało nominalnie o 0,4 proc.

W podmiotach o liczbie pracujących dziewięć i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto była równa płacy minimalnej obowiązującej w tym okresie.

W sierpniu 2025 r. dziesięć proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei dziesięć proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 13.881,59 zł (decyl dziewiąty).

W grudniu 2025 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9583,31 zł, co oznacza wzrost o 8,6 proc. rok do roku oraz 5,6 proc. miesiąc do miesiąca.

Źródło: PAP, XYZ