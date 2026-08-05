Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej. Są najnowsze dane (za luty 2026 r.)

Mediana wynagrodzeń (połowa pracujących zarabia mniej od niej, połowa więcej) miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w lutym wyniosła 7690,82 zł i była niższa o 22,8 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto – podał Główny Urząd Statystyczny.

Na zdjęciu z kwietnia 2025 r. przechodnie w centrum Warszawy. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

W lutym 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 3,3 proc. w stosunku do stycznia 2026 r. oraz o 7,3 proc. w porównaniu z lutym 2025 r.

W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 6,6 proc. w stosunku do stycznia 2026 r., natomiast w porównaniu z lutym 2025 r. o 6,4 proc. i wyniosło 9966,32 zł.

Niezmiennie, w podmiotach o liczbie pracujących dziewięć i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej.

Według GUS 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 17111 zł (decyl dziewiąty).

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Źródło: PAP