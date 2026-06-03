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NEWSROOM XYZ
03.06.2026 10:20

Mediana wynagrodzeń w Polsce w grudniu wyniosła 7,9 tys. zł

Mediana wynagrodzeń miesięcznych w Polsce wyniosła w grudniu 2025 r. 7907,25 zł brutto – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

To wzrost o 6,4 proc. w ujęciu miesięcznym i o 8,8 proc. w ujęciu rocznym. W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło nominalnie o 8,2 proc. miesiąc do miesiąca i o 7,8 proc. rok do roku. Wynosiło ono 9583,31 zł.

Wartość mediany wynagrodzeń była wyższa wśród mężczyzn i wyniosła 8027,85 zł. Wśród kobiet wskaźnik w grudniu ukształtował się na poziomie 7783,00 zł brutto.

Mediana była wyższa w sektorze publicznym (9857,96 zł) niż w sektorze prywatnym (6895 zł).

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość odnotowano w grupie wieku 45-54 lata. W grupie tej wyniosła ona 8305,53 zł. Najniższy wskaźnik zanotowano w grupie osób w wieku 24 lat i mniej. Mediana w tej grupie wynosiła 6077,85 zł.

W podmiotach zatrudniających co najmniej 1 tys. osób wskaźnik wyniósł w grudniu 9578,35 zł, a w firmach zatrudniających do 9 osób – 4666 zł. Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł.

Banknot 200 zł (PLN)
GUS podał dane o medianie wynagrodzeń w grudniu 2025 r. Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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