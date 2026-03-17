MedTech Solutions rozpoczyna przejęcie polskiego dystrybutora wyrobów medycznych

MedTech Solutions zawarła Term Sheet, rozpoczynając kluczowy etap przejęcia w całości polskiego dystrybutora wyrobów medycznych w obszarze ortopedii. Transakcja ma charakter mieszany.

– Rozpoczynający się proces akwizycji to kluczowy moment w historii naszej spółki. Domknięcie transakcji pozwoli nam nie tylko znacząco poszerzyć zakres działalności, lecz także wzmocnić pozycję w strategicznych obszarach ortopedii i chirurgii. Dostęp do ponad 100 szpitali otwiera nowe możliwości rozwoju portfela produktów oraz budowania trwałych relacji z klientami instytucjonalnymi, co w konsekwencji przełoży się na wzrost wartości dla naszych akcjonariuszy. Finalizację planujemy możliwie szybko – podkreśla Jarosław Kaim, prezes zarządu MedTech Solutions S.A.

W Term Sheet określono podstawowe założenia dotyczące struktury transakcji oraz sposobu ustalenia wynagrodzenia. „Część udziałów zostanie nabyta przez MedTech Solutions S.A. poprzez wniesienie udziałów Partnera tytułem aportu na poczet objęcia nowo wyemitowanych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, zaś pozostała część udziałów Partnera zostanie nabyta przez spółkę w ramach umowy sprzedaży udziałów za kwotę 500.000,00 zł” – czytamy w komunikacie.

Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie jednak wycena partnera MedTech Solutions, potwierdzona przez niezależnego rewidenta. Sama kupowana spółka odnotowała zysk na poziomie 1 mln zł oraz osiągnęła przychody rzędu kilku milionów złotych.

Po przejęciu zespół, który współpracował z ponad 100 szpitalami, będzie też sprzedawał produkty będące w dystrybucji MedTech Solutions, a dotychczasowy właściciel kupowanej spółki obejmie kierownictwo pionu sprzedaży MedTechu.

MedTech dostał wyłączność negocjacyjną od przejmowanej spółki

MedTech Solutions chce w ten sposób wzmocnić swoją pozycję w segmentach ortopedii i chirurgii ortopedycznej, przejąć dotychczasowe umowy dystrybucyjne i zwiększyć swój portfel ofertowy. Jednocześnie spółka kontynuuje też rozwój swoich projektów, w tym pilotaż autorskiego systemu Reffer AI, wspierającego rekrutację pacjentów do badań klinicznych.

Strony przewidują zawarcie umowy inwestycyjnej, określającej ostateczne warunki transakcji, niezwłocznie po ustaleniu warunków brzegowych tej umowy. W tym okresie MedTech Solutions S.A. przysługuje wyłączność negocjacyjna w zakresie planowanej transakcji, co oznacza, że partner zobowiązał się nie prowadzić bezpośrednio ani pośrednio negocjacji dotyczących tożsamej lub podobnej transakcji z innymi podmiotami.

– Ostatnie kwartały to dla nas czas intensywnego rozwoju i konsekwentnej realizacji kluczowych inicjatyw strategicznych – od ekspansji zagranicznej i wzmacniania kanałów dystrybucyjnych po wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak Reffer AI w badaniach klinicznych. Wszystkie te działania mają jeden cel – usprawniać dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii. Jesteśmy gotowi na kolejne etapy rozwoju, a nasza strategia, oparta na innowacjach, synergii biznesowej oraz bliskiej współpracy z partnerami instytucjonalnymi, otwiera przed nami perspektywy dalszego wzrostu i budowania wartości spółki – podsumowuje Michał Janiszewski, wiceprezes MedTech Solutions S.A.