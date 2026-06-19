Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.06.2026
NEWSROOM XYZ
19.06.2026 14:31

Medtech Solutions rozszerza działalność grupy o segment neurochirurgii

MedTech Solutions rozszerza działalność grupy o segment neurochirurgii – podała spółka. W szpitalu w Zielonej Górze przeprowadzono pierwszy zabieg neurochirurgiczny z wykorzystaniem systemu dostarczanego przez spółkę.

Spółka MedTech Solutions zajmuje się automatyzacją procesów medycznych, dystrybucją wyrobów medycznych oraz usługami doradczymi. Jest notowana na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obecna strategia MedTechu obejmuje budowę skalowalnej platformy dystrybucji w segmentach o wysokiej wartości klinicznej i rosnącym potencjale rynkowym, przy dalszym skalowaniu działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka planuje reinwestować generowane przychody w rozwój organiczny, ekspansję zagraniczną oraz projekty technologiczne i akwizycyjne. W planach spółki w średnim terminie znajduje się przejście na rynek regulowany warszawskiej giełdy.

MedTech rozszerza działalność

Dotychczas zakres działalności MedTech Solutions obejmował m.in. ortopedię, endoprotezoplastykę oraz traumatologię. Dzięki zabiegowi przeprowadzonemu w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, zakres ten rozszerzył się o chirurgię kręgosłupa.

W szpitalu przeprowadzono zabieg z wykorzystaniem systemu implantów dostarczonych przez GPC Medical. To produkt dystrybuowany przez MedTech. Wykorzystano system GPC Zero Profile, czyli rozwiązanie do wewnętrznej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

„Działanie to zwiększa długoterminowy potencjał wzrostu segmentu dystrybucyjnego oraz umacnia pozycję spółki w rozwijanym obszarze neurochirurgii" – wskazuje zarząd Medtechu.

– Bardzo cieszy nas, że rozwiązania dostarczane przez naszego zaufanego partnera GPC Medical zostały zastosowane w praktyce i zyskały zaufanie zespołu klinicznego. Potwierdza to wysoką jakość oraz bezpieczeństwo technologii również w nowym, wymagającym obszarze klinicznym, jakim jest neurochirurgia. Konsekwentnie rozwijamy portfolio MedTech Solutions, koncentrując się na dostarczaniu nowoczesnych technologii medycznych, które realnie wspierają lekarzy w leczeniu pacjentów i wpisują się w naszą wizję poprawy jakości życia chorych – skomentował wiceprezes spółki Michał Janiszewski.

MedTech Solutions jest wyłącznym dystrybutorem portfolio GPC Medical na wybranych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. To jeden z największych indyjskich eksporterów sprzętu medycznego, obecny na ponad 110 rynkach.

Spółki poinformowały w maju 2025 r. o rozwinięciu współpracy i rozszerzeniu wyłącznej dystrybucji produktów GPC Medical przez MedTech. Umowę zawarto na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jak wskazuje polska spółka, globalny rynek implantów i urządzeń kręgosłupowych pozostaje jednym z najszybciej rosnących segmentów medtech. Jego wartość w 2024 r. była szacowana na ok. 11,8–13,9 mld dolarów. Przed rynkiem stoją duże perspektywy wzrostu, między innymi ze względu na starzenie się populacji, wzrost częstości chorób degeneracyjnych kręgosłupa oraz rozwój technik małoinwazyjnych i stabilizacyjnych.

Polecamy:

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Gdynia czeka na decyzję. Chiński kapitał w tle strategicznego przetargu
Za dwa tygodnie ma się rozstrzygnąć przetarg na głównego partnera przy budowie Portu Zewnętrznego w Gdyni. Stawką jest nie tylko największa inwestycja PPP w Polsce, ale także bezpieczeństwo…
18.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Allegro mocno w górę, WIG20 odbija. Dzień na GPW 16 czerwca 2026 r.
Wtorkowa sesja na GPW przyniosła wyraźne odbicie po poniedziałkowych spadkach. WIG20 wzrósł najmocniej spośród głównych indeksów, a Allegro zyskało prawie 8 proc. Eksperci ostrzegają jednak, że…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Amerykanizacja polskiej polityki. Jak ruch MAGA wpływa na prawicę?
Międzynarodowe konferencje, prezydencka odzież i niezachwiane wsparcie. Wpływ ruchu MAGA na polską prawicę nie ogranicza się wyłącznie do wymiany ideowej. W jaki sposób Donald Trump i jego obóz…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Syndyk chce obniżyć cenę za Starkę. Drugi przetarg na historyczną fabrykę coraz bliżej
Nikt nie chciał zapłacić ponad 106 mln zł za upadły zakład jednej z najważniejszych polskich marek alkoholi i grunt w centrum Szczecina. Syndyk czeka na zatwierdzenie zmiany warunków w drugim…
18.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Apokalipsa na rynku pracy? Przemysław Gacek: jesteśmy przygotowani lepiej od innych (WYWIAD)
Rok po ogłoszeniu strategii prowadzącej do 560 mln zł zysku otoczenie nie rozpieszcza Grupy Pracuj. Jej założyciel opowiada o miliardowym budżecie, nowym podejściu do przejęć i bolesnej korekcie…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
ElevenLabs ramię w ramię z Vinci. Decacorn pozyskał... (tylko) 40 mln zł
Za ElevenLabs stoją największe globalne fundusze. Za sprawą płynącego od nich kapitału spółka wyceniana jest na 11 miliardów dolarów. Pula 11 mln dolarów, jakie otrzymała od Vinci z grupy BGK nie…
17.06.2026