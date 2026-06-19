MedTech Solutions rozszerza działalność grupy o segment neurochirurgii – podała spółka. W szpitalu w Zielonej Górze przeprowadzono pierwszy zabieg neurochirurgiczny z wykorzystaniem systemu dostarczanego przez spółkę.

Spółka MedTech Solutions zajmuje się automatyzacją procesów medycznych, dystrybucją wyrobów medycznych oraz usługami doradczymi. Jest notowana na rynku NewConnect na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obecna strategia MedTechu obejmuje budowę skalowalnej platformy dystrybucji w segmentach o wysokiej wartości klinicznej i rosnącym potencjale rynkowym, przy dalszym skalowaniu działalności w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka planuje reinwestować generowane przychody w rozwój organiczny, ekspansję zagraniczną oraz projekty technologiczne i akwizycyjne. W planach spółki w średnim terminie znajduje się przejście na rynek regulowany warszawskiej giełdy.

MedTech rozszerza działalność

Dotychczas zakres działalności MedTech Solutions obejmował m.in. ortopedię, endoprotezoplastykę oraz traumatologię. Dzięki zabiegowi przeprowadzonemu w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, zakres ten rozszerzył się o chirurgię kręgosłupa.

W szpitalu przeprowadzono zabieg z wykorzystaniem systemu implantów dostarczonych przez GPC Medical. To produkt dystrybuowany przez MedTech. Wykorzystano system GPC Zero Profile, czyli rozwiązanie do wewnętrznej stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa.

„Działanie to zwiększa długoterminowy potencjał wzrostu segmentu dystrybucyjnego oraz umacnia pozycję spółki w rozwijanym obszarze neurochirurgii" – wskazuje zarząd Medtechu.

– Bardzo cieszy nas, że rozwiązania dostarczane przez naszego zaufanego partnera GPC Medical zostały zastosowane w praktyce i zyskały zaufanie zespołu klinicznego. Potwierdza to wysoką jakość oraz bezpieczeństwo technologii również w nowym, wymagającym obszarze klinicznym, jakim jest neurochirurgia. Konsekwentnie rozwijamy portfolio MedTech Solutions, koncentrując się na dostarczaniu nowoczesnych technologii medycznych, które realnie wspierają lekarzy w leczeniu pacjentów i wpisują się w naszą wizję poprawy jakości życia chorych – skomentował wiceprezes spółki Michał Janiszewski.

MedTech Solutions jest wyłącznym dystrybutorem portfolio GPC Medical na wybranych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. To jeden z największych indyjskich eksporterów sprzętu medycznego, obecny na ponad 110 rynkach.

Spółki poinformowały w maju 2025 r. o rozwinięciu współpracy i rozszerzeniu wyłącznej dystrybucji produktów GPC Medical przez MedTech. Umowę zawarto na czas nieokreślony z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jak wskazuje polska spółka, globalny rynek implantów i urządzeń kręgosłupowych pozostaje jednym z najszybciej rosnących segmentów medtech. Jego wartość w 2024 r. była szacowana na ok. 11,8–13,9 mld dolarów. Przed rynkiem stoją duże perspektywy wzrostu, między innymi ze względu na starzenie się populacji, wzrost częstości chorób degeneracyjnych kręgosłupa oraz rozwój technik małoinwazyjnych i stabilizacyjnych.

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