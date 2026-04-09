Meta pokazuje swój nowy model AI. Koncern rzuca wyzwanie OpenAI i Google

Meta chce dostać swój kawałek tortu AI. Właściciel Facebooka i Instagrama pokazał więc swój nowy model sztucznej inteligencji.

Muse Spark, jak pisze CNBC, to pierwszy model AI od Mety od czasu zatrudnienia tam byłego szefa Scale AI, Alexandra Wanga. Firma mocno liczy na sukces, bo poprzednie próby wejścia na rynek AI, jak choćby w kwietniu 2025, zakończyły się porażką.

„Przez ostatnie 9 miesięcy Meta zbudowała nasz model AI od początku, robiąc to szybciej niż podczas jakichkolwiek innych naszych prac nad oprogramowaniem. Ten początkowy model jest specjalnie mały i szybki, ale jednocześnie jest w stanie poradzić sobie z trudnymi pytaniami, związanymi z nauką, matematyką i zdrowiem. To potężny fundament przed nowymi iteracjami naszej AI, które już są w drodze” – napisał koncern w oświadczeniu na blogu.

Meta twierdzi też, że ulepszone sposoby szkolenia AI, razem z nową infrastrukturą, pozwalają stworzyć jej model, który jest tak dobry jak jej wcześniejsze, ale potrzebuje dużo mniej mocy obliczeniowej.

Meta próbuje rozpychać się na rynku AI

CNBC przyznaje jednak, że o ile Meta faktycznie poprawiła swoją generatywną AI, a także użyła nowych rozwiązań do wzmocnienia wpływów z reklam, to wciąż nie wywarła dużego wpływu na rynek AI. Konkurencja bowiem zajęła się sztuczną inteligencją szybciej i lepiej, i zwiększyła przewagę nad Metą. Anthropic i OpenAI są bowiem wyceniane na ponad bilion dolarów, a Gemini od Google’a staje się coraz silniejsza. Ciężko więc będzie właścicielowi Facebooka odbić część rynku, którego wartość z 22 miliardów dolarów w 2025 ma wzrosnąć do 325 miliardów w 2033.

Meta się jednak nie poddaje i zwiększa wydatki na rozbudowę infrastruktury. Tylko w tym roku wyniosą one od 115 do 135 miliardów dolarów, co daje prawie dwukrotny ich wzrost w porównaniu do 2025.

Do tego firma liczy na zyski z zastosowania nowego modelu. Nie jest to bowiem oprogramowanie „open source”. Na razie płatny dostęp dostają „wybrani deweloperzy”, potem Meta rozszerzy krąg odbiorców.

Co wprowadzi Muse Spark ?

Muse Spark oczywiście pojawi się też we wszystkich portalach społecznościowych koncernu, od Facebooka po Messengera. Będzie także dostępny w nowych okularach AI, robionych przy współpracy z firmą Ray-Ban.

Meta AI będzie w stanie się przełączać między trybami odpowiedzi na proste pytania albo takimi, które zajmą się analizą dokumentów czy podawaniem informacji o składzie produktów znalezionych w sklepie. Wkrótce pojawi się też tryb, który wykorzysta agentów AI do rozwiązywania najtrudniejszych zadań.

Oczywiście, by pomóc firmie zarobić, będzie też „tryb zakupowy”. Ma on pozwolić ludziom na wybór ubrań czy urządzanie mieszkania za pomocą AI.