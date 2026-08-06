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06.08.2026 07:33

Meta rzuca wyzwanie Anthropic i OpenAI. Wprowadza na rynek AI, która potrafi programować

Meta uruchamia własną AI, która ma pomóc w pisaniu oprogramowania. Muse Code to próba dogonienia OpenAI i Anthropic, które już wcześniej wprowadziły podobne modele na rynek.

Na zdjęciu logo koncernu Meta
Meta przedstawia nowy model AI dla programistów. Fot. Getty Images

Ten model jest pierwszą dużą premierą działu AI Mety od czasów, gdy w czerwcu przejął go Alexandr Wang. Mark Zuckerberg chce bowiem sprawić, by jego firma też liczyła się na rynku sztucznej inteligencji i dogoniła rywali z takich firm jak Anthropic czy OpenAI.

– Można zainstalować ten model jednym poleceniem, a potem wykorzystać go do wypełnienia różnych zadań programistycznych. Potrafi zaplanować zmiany, napisać kod i sprawdzić rezultaty pracy – tłumaczy Wang.

Muse Code na razie dostępne jest w wersji testowej. Razem z nim na świat trafiła też najnowsza wersja modelu generatywnej AI Mety – Muse Spark 1.2. Wang nie chciał podać, ile osób i firm ściągnęło Muse Code, ale zapewnia, że zdobywa on popularność.

Użytkownicy mogą korzystać z nowego modelu w tym samym miejscu, gdzie korzystają z Muse Spark. Dostępny będzie także na platformie OpenRouter, na której są już popularne i otwarte modele chińskich firm jak DeepSeek czy Z.ai.

Meta tłumaczy, że są dwie opcje korzystania z modelu – po pierwsze, tradycyjna opłata za wykorzystanie tokenów AI. Jest jednak tańszy sposób – jeśli twórcy oprogramowania zgodzą się przekazywać swoje dane Mecie, by mogła „ulepszać model". Jednocześnie jest też opcja „zerowego zatrzymywania danych", która nie pozwala Mecie korzystać z danych, wprowadzonych przez twórców aplikacji.

Sama Meta liczy, że opłaty za Muse Code staną się ważnym źródłem dochodów. 98 proc. przychodów koncernu pochodzi bowiem z reklam w sieci.

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