Meta rzuca wyzwanie Anthropic i OpenAI. Wprowadza na rynek AI, która potrafi programować

Meta uruchamia własną AI, która ma pomóc w pisaniu oprogramowania. Muse Code to próba dogonienia OpenAI i Anthropic, które już wcześniej wprowadziły podobne modele na rynek.

Meta przedstawia nowy model AI dla programistów. Fot. Getty Images

Ten model jest pierwszą dużą premierą działu AI Mety od czasów, gdy w czerwcu przejął go Alexandr Wang. Mark Zuckerberg chce bowiem sprawić, by jego firma też liczyła się na rynku sztucznej inteligencji i dogoniła rywali z takich firm jak Anthropic czy OpenAI.

– Można zainstalować ten model jednym poleceniem, a potem wykorzystać go do wypełnienia różnych zadań programistycznych. Potrafi zaplanować zmiany, napisać kod i sprawdzić rezultaty pracy – tłumaczy Wang.

Muse Code na razie dostępne jest w wersji testowej. Razem z nim na świat trafiła też najnowsza wersja modelu generatywnej AI Mety – Muse Spark 1.2. Wang nie chciał podać, ile osób i firm ściągnęło Muse Code, ale zapewnia, że zdobywa on popularność.

Użytkownicy mogą korzystać z nowego modelu w tym samym miejscu, gdzie korzystają z Muse Spark. Dostępny będzie także na platformie OpenRouter, na której są już popularne i otwarte modele chińskich firm jak DeepSeek czy Z.ai.

Meta tłumaczy, że są dwie opcje korzystania z modelu – po pierwsze, tradycyjna opłata za wykorzystanie tokenów AI. Jest jednak tańszy sposób – jeśli twórcy oprogramowania zgodzą się przekazywać swoje dane Mecie, by mogła „ulepszać model". Jednocześnie jest też opcja „zerowego zatrzymywania danych", która nie pozwala Mecie korzystać z danych, wprowadzonych przez twórców aplikacji.

Sama Meta liczy, że opłaty za Muse Code staną się ważnym źródłem dochodów. 98 proc. przychodów koncernu pochodzi bowiem z reklam w sieci.