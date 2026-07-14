Meta pozwana za korzystanie z AI przy zwalnianiu pracowników

26 pracowników Meta Platforms pozwało spółkę, zarzucając jej wykorzystanie systemów opartych na sztucznej inteligencji do wyboru osób przeznaczonych do zwolnienia

Sprawa może mieć precedensowe znaczenie dla rynku pracy w USA i być pierwszym procesem przeciwko dużej amerykańskiej spółce o wykorzystanie AI przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych. Fot. Cheng Xin/Getty Images

Powodowie twierdzą, że algorytmy w nieproporcjonalny sposób uderzały w osoby z niepełnosprawnościami, przebywające na zwolnieniach lekarskich lub urlopach związanych z opieką nad rodziną.

26 pracowników Meta Platforms złożyło pozew do federalnego sądu w Oakland w Kalifornii. Zarzucają koncernowi wykorzystanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji przy podejmowaniu decyzji o masowych zwolnieniach.

Zastosowane systemy miały według nich faworyzować osoby osiągające wyższą produktywność, co stawiało w gorszej sytuacji pracowników nieobecnych z powodów zdrowotnych lub rodzinnych.

Pozew został złożony w poniedziałek wieczorem. Powodowie domagają się wydania przez sąd nakazu wstrzymania zwolnień, które mają rozpocząć się 22 lipca, do czasu rozpatrzenia ich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym.

Zdaniem powodów Meta naruszyła federalne i stanowe przepisy zakazujące dyskryminacji oraz działań odwetowych wobec osób z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży oraz pracowników korzystających z nieobecności na tle medycznym. Twierdzą również, że firma nie przeprowadziła testów swoich systemów AI pod kątem występowania uprzedzeń, mimo wymogów wynikających z nowych regulacji obowiązujących w Kalifornii i Nowym Jorku. Pozew złożyli pracownicy z sześciu stanów oraz z Dystryktu Kolumbia.

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Według treści pozwu Meta wykorzystywała kilka wewnętrznych narzędzi wspomaganych przez AI do oceniania i klasyfikowania pracowników przeznaczonych do zwolnienia. Wśród nich wymieniono asystenta językowego „Metamate”, wewnętrzny system „second brain” (drugi mózg) analizujący komunikację i dokumenty pracowników oraz wskaźnik produktywności oparty na analizie naciśnięć klawiszy, zawartości ekranu, wiadomości e-mail i historii przeglądania. Dodatkowo przy wyborze osób do redukcji etatów miały być uwzględniane wyniki produktywności oraz poziom wykorzystania tzw. tokenów AI.

Meta odrzuca zarzuty. Rzecznik spółki oświadczył, że roszczenia są bezpodstawne, a decyzje dotyczące zarządzania personelem i zmian organizacyjnych były oraz pozostają podejmowane przez ludzi, a nie przez sztuczną inteligencję.

Sprawa może mieć precedensowe znaczenie dla rynku pracy w USA i być pierwszym procesem przeciwko dużej amerykańskiej spółce o wykorzystanie AI przy przeprowadzaniu zwolnień grupowych.

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W maju Meta zredukowała około 10 proc. globalnego zatrudnienia, czyli blisko 8 tys. miejsc pracy, a wcześniej planowała kolejne cięcia jeszcze w tym roku. Prezes Mark Zuckerberg poinformował jednak później, że nie spodziewa się już dalszych zwolnień obejmujących całą firmę. Redukcje zatrudnienia są elementem szerszej restrukturyzacji związanej ze zwiększaniem inwestycji w sztuczną inteligencję oraz wdrażaniem agentów AI zarówno do produktów spółki, jak i wewnętrznych procesów pracy.

Źródło: Reuters