Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.07.2026
NEWSROOM XYZ
27.07.2026 11:29

MF: auta o masie do 3,5 t z przyczepą nie będą musiały korzystać z systemu e-TOLL

Użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepą nie będą musieli rozliczać przejazdów w systemie e-TOLL – poinformował resort finansów. Zmiana wejdzie w życie 21 września 2026 r. Kierowcy będą mieli sześć miesięcy na ubieganie się o zwrot pieniędzy wpłaconych do systemu.

Na zdjęciu z 2021 r. ciężarówki przy Punkcie Poboru Opłat A2 Stryków
Na zdjęciu z 2021 r. ciężarówki przy Punkcie Poboru Opłat A2 Stryków. Fot. PAP/Roman Zawistowski

„Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane wyłącznie do opłacania przejazdów pojazdami o DMC do 3,5 t z przyczepami będą zamykane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie” – poinformowało MF w komunikacie.

Jak wskazało ministerstwo, niewykorzystane środki wniesione w trybie przedpłaty podlegają zwrotowi na wniosek użytkownika. Dokument należy wnieść do sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. od 21 września br.

Po upływie tego terminu nieodebrane środki nie będą mogły zostać odzyskane i zasilą Krajowy Fundusz Drogowy. Wprowadzone przepisy wynikają z ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych z dnia 29 maja 2026 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy pojazdów osobowych do 3,5 t i motocykli są zwolnieni z płatności za przejazd po państwowych autostradach i drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Dotyczy tu o autostrad A1, A6, A8 i A18 oraz większość odcinków A2 i A4. Ostatnia z wymienionych zostanie w pełni przejęta przez państwo 15 marca 2027 r.

Źródło: XYZ, PAP

Polecamy: Warszawa i CPK mogą zostać połączone nową drogą krajową. Alternatywa dla A2

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Problemów z KSeF ciąg dalszy. Fiskus może uznać wizualizację za kolejną fakturę
Obowiązkowy Krajowy System e-Faktur towarzyszy przedsiębiorcom od kilku miesięcy. W tym czasie pojawiło się co najmniej kilka, niekiedy sprzecznych, interpretacji przepisów. Jedna z nich dotyczy…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nadchodzi wysyp małych reaktorów jądrowych. Polskie projekty SMR-ów wiszą jednak na włosku
W latach 30. małe reaktory jądrowe mają zacząć być podłączane do sieci na dużą skalę – przynajmniej według zapowiedzi inwestorów i dostawców technologii. Rynek SMR-ów wchodzi w etap wykraczający poza…
27.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Musk, Le Pen i francuskie media. Dlaczego miliarder stawia na liderkę prawicy?
Poparcie Elona Muska dla Marine Le Pen wykracza poza gest solidarności. Miliarder wspiera polityczkę, która zapowiada prywatyzację większości mediów publicznych. We Francji spór o media staje się…
25.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
Lubisz piwne pamiątki? Oto 7 sposobów, jak możesz na tym zarobić
Choć rodzima produkcja piwa zauważalnie się skurczyła, a młodzi coraz chętniej balują na trzeźwo, rynek kolekcjonerski kwitnie. Przedmioty związane z dawnym browarnictwem notują coraz wyższe…
26.07.2026
Kategorie artykułu: Kultura
10 przełomowych filmów, które na zawsze zmieniły historię kina
Niemal każde zestawienie najlepszych filmów wszech czasów zawiera te same tytuły, ale lista przełomowych produkcji wcale nie jest taka oczywista. Oto 10 filmów, które na zawsze zmieniły historię kina.
25.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Rozłam w PiS stał się faktem. Frakcja Morawieckiego opuszcza partię. Co będzie dalej?
Wielotygodniowe napięcie sięgnęło zenitu. W czwartek o północy minął termin ultimatum narzuconego członkom „Rozwój Plus” na wybór między stowarzyszeniem a partią. „Buntownicy” wybrali stowarzyszenie,…
24.07.2026