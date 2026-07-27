MF: auta o masie do 3,5 t z przyczepą nie będą musiały korzystać z systemu e-TOLL

Użytkownicy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepą nie będą musieli rozliczać przejazdów w systemie e-TOLL – poinformował resort finansów. Zmiana wejdzie w życie 21 września 2026 r. Kierowcy będą mieli sześć miesięcy na ubieganie się o zwrot pieniędzy wpłaconych do systemu.

Na zdjęciu z 2021 r. ciężarówki przy Punkcie Poboru Opłat A2 Stryków. Fot. PAP/Roman Zawistowski

„Konta rozliczeniowe użytkowników wykorzystywane wyłącznie do opłacania przejazdów pojazdami o DMC do 3,5 t z przyczepami będą zamykane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie” – poinformowało MF w komunikacie.

Jak wskazało ministerstwo, niewykorzystane środki wniesione w trybie przedpłaty podlegają zwrotowi na wniosek użytkownika. Dokument należy wnieść do sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów, tj. od 21 września br.

Po upływie tego terminu nieodebrane środki nie będą mogły zostać odzyskane i zasilą Krajowy Fundusz Drogowy. Wprowadzone przepisy wynikają z ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych z dnia 29 maja 2026 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowcy pojazdów osobowych do 3,5 t i motocykli są zwolnieni z płatności za przejazd po państwowych autostradach i drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Dotyczy tu o autostrad A1, A6, A8 i A18 oraz większość odcinków A2 i A4. Ostatnia z wymienionych zostanie w pełni przejęta przez państwo 15 marca 2027 r.

Źródło: XYZ, PAP

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