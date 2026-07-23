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23.07.2026 13:43

Warszawa i CPK mogą zostać połączone nową drogą krajową. Alternatywa dla A2

Rząd chce wpisać do wykazu inwestycji towarzyszących CPK m.in. drogę krajową łączącą Warszawę z Centralnym Portem Komunikacyjnym – wynika z założeń projektu rozporządzenia w tej sprawie. Droga ta, jak poinformowano, ma być alternatywnym korytarzem w stosunku do autostrady A2.

Wizualizacja terminala Centralnego Portu Komunikacyjnego
Rząd chce zbudować alternatywną drogę wobec A2, która połączy Warszawę z Portem Polska. Na zdjęciu wizualizacja terminalu lotniska w Baranowie. Fot. CPK

Chodzi o założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Projekt ten, jak przekazano w wykazie prac rządu, modyfikuje wykaz inwestycji towarzyszących, do którego dopisana ma zostać budowa drogi krajowej na odcinku Warszawa – Centralny Port Komunikacyjny. Droga ta ma być alternatywnym korytarzem drogowym w stosunku do autostrady A2, łączącym Centralny Port Komunikacyjny z Warszawą. Ponadto do wykazu dopisana ma zostać budowa obwodnicy Guzowa, a także budowa drogi na odcinku od węzła Terminal Centralnego Portu Komunikacyjnego do Żyrardowa.

Rząd chce też dopisać do wykazu budowę linii kolejowej Grodzisk Mazowiecki Radońska – Centralny Port Komunikacyjny. Stacja Grodzisk Mazowiecki Radońska ma jednocześnie zostać rozbudowana. W ocenie rządu przyczyni się to do zwiększenia dostępności transportowej nowego lotniska krajowego przy jednoczesnym zmniejszeniu wykluczenia transportowego.

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Ponadto w projekcie ma też zostać doprecyzowane, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę układu zasilania trakcyjnego dla niektórych odcinków linii kolejowych jest PGE Energetyka Kolejowa Operator, a nie PGE Energetyka Kolejowa. Ma to związek z wydzieleniem działalności dystrybucyjnej energii elektrycznej z jednej spółki do drugiej.

Projekt rozporządzenia w tej sprawie ma zostać przyjęty przez rząd w III kw. br.

Źródło: PAP

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