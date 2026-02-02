MF: do KSeF wpłynęło już 720 tys. faktur

Szef KAS poinformował, że do godz. 10 w poniedziałek do Krajowego Systemu e-Faktur wpłynęło 720 tys. faktur. W systemie uwierzytelniło się 1,9 mln osób. Według niego system działa stabilnie i bez incydentów.

– Nie ma obaw o bezpieczeństwo systemu, nie odnotowaliśmy żadnych incydentów – zapewnił wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. – Jeszcze raz podkreślam, system jest stabilny, bezpieczny i przede wszystkim stanowi kolejny etap cyfryzacji naszego życia gospodarczego – dodał.

W pierwszym etapie obejmuje jednak tylko największe firmy – takie, które w 2024 r. miały obroty przekraczające 200 mln zł. Według szacunków Ministerstwa Finansów jest ich ok. 4,2 tys.

Drugi etap rozpocznie się 1 kwietnia 2025 r. Wtedy system obejmie pozostałe firmy, z wyjątkiem takich, których obroty podlegające dokumentowaniu przez KSeF nie są większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Takie przedsiębiorstwa system będzie dotyczył od 1 stycznia 2027 r.

Resort finansów przypomniał, że w 2026 r. nie ma kar za błędne stosowanie systemu.

Źródło: PAP