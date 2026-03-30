MF: już ponad 87 mln faktur w KSeF. 1 kwietnia system obejmie nową grupę przedsiębiorców

Ministerstwo Finansów podsumowało pierwszy etap wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Do tej pory przez 345 tys. podmiotów wystawionych zostało ponad 87 mln faktur. Wkrótce do systemu dołączy nowa grupa przedsiębiorców.

KSeF wystartował 1 lutego 2026 r. Najważniejsze informacje o rewolucji fakturowej przedstawiamy w tym artykule.

KSeF w liczbach

Według bieżących danych w KSeF fakturuje już ponad 5,1 tys. podmiotów – podał na konferencji podsumowującej pierwszy etap wdrożenia systemu Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). W tej grupie są duże firmy (z obrotem ponad 200 mln zł). Mniejszych firm, które dobrowolnie przystąpiły do systemu, jest około 300 tys.

– 3,1 mln faktur wpłynęło do systemu 3 marca. To było apogeum i rekord. Rocznie chcemy przyjąć 2,5 mld faktur. Dziennie jesteśmy w stanie przyjąć około 120 mln faktur. Urzędowe Poświadczenie Odbioru pojawia się średnio po 0,35 sekundy – dodał Marcin Łoboda.

Jak podano na konferencji, 94 proc. podmiotów loguje się do systemu za pomocą tokenów i certyfikatów. Przy tej metodzie nie trzeba się uwierzytelniać np. Profilem Zaufanym.

Nowi przedsiębiorcy dołączą do KSeF w środę 1 kwietnia

Kolejna grupa przedsiębiorców będzie miała obowiązek wystawiania faktur za pomocą KSeF od 1 kwietnia 2026 r. Mowa o podmiotach, których miesięczna sprzedaż przekracza 10 tys. zł miesięcznie.

Podmioty, których miesięczne obroty nie przekraczają 10 tys. zł, będą obligatoryjnie fakturować w KSeF od 1 stycznia 2027 r. Do tego czasu żaden przedsiębiorca w świetle prawa nie będzie karany za błędne korzystanie z KSeF.

„Faktura odrzucona w KSeF nie istnieje w obrocie”

– Struktura logowań pokazuje również kierunek zmian technologicznych. Aż 67 proc. użytkowników korzysta z certyfikatów, 27 proc. z tokenów, natomiast Profile Zaufane i podpis kwalifikowany mają marginalne znaczenie. To oznacza, że KSeF w praktyce staje się systemem zintegrowanym z oprogramowaniem finansowo-księgowym, a nie narzędziem obsługiwanym przez aplikację udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Mimo dobrych parametrów technicznych, największe ryzyka nie leżą dziś po stronie samego systemu, ale po stronie wdrożeń – komentuje Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w InFakcie.

Jak dodaje „faktura odrzucona przez KSeF nie istnieje w obrocie gospodarczym”. Wspomniane już UPO stanowi potwierdzenie, że faktura została skutecznie wystawiona.

– Zmianie ulega również moment doręczenia faktury. W KSeF następuje on w chwili nadania numeru przez system, a nie w momencie faktycznego odebrania dokumentu przez kontrahenta. To ma bezpośredni wpływ na terminy płatności oraz rozliczenia podatkowe. Wchodzimy więc w etap, w którym kluczowe znaczenie ma nie tylko dostępność systemu, ale gotowość przedsiębiorców do pracy na e-fakturach – komentuje Piotr Juszczyk.