MF szykuje szeroką nowelizację akcyzy

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz kilku innych ustaw, obejmujący 16 zmian.

Ministerstwo proponuje, aby dodatki do paliw silnikowych były opodatkowane stawką akcyzy właściwą dla paliwa, do którego są dodawane, zamiast wyższą, odrębną stawką. Fot. Albert Zawada/PAP

Propozycje przewidują m.in. odliczenie akcyzy od zniszczonych przeterminowanych alkoholi, zwolnienie z podatku paliwa dla dronów oraz uproszczenia dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Informacja o rozpoczęciu prac pojawiła się we wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Projekt obejmuje 16 zmian w samej ustawie akcyzowej oraz modyfikacje przepisów dotyczących podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej. Przyjęcie projektu przez rząd planowane jest na IV kwartał 2026 r.

Jedną z najważniejszych propozycji jest umożliwienie odliczenia akcyzy od przeterminowanych napojów alkoholowych, pod warunkiem że zostaną one zniszczone. Zmiana ma ograniczyć koszty ponoszone przez przedsiębiorców, którzy obecnie nie mogą odzyskać zapłaconego podatku od alkoholu wycofywanego z obrotu z powodu upływu terminu przydatności.

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Resort proponuje również zwolnienie z akcyzy paliwa wykorzystywanego w bezzałogowych statkach powietrznych, realizując w ten sposób wniosek Ministerstwa Obrony Narodowej. Zmiana ma objąć paliwo używane przez drony i dostosować przepisy do rosnącego znaczenia bezzałogowych systemów powietrznych.

Projekt zakłada także uproszczenia dla branży lotniczej. Podmioty dostarczające paliwo lotnicze będą mogły wykorzystywać własne systemy informatyczne do zbierania potwierdzeń odbioru paliwa zwolnionego z akcyzy, dostarczanego bezpośrednio do statków powietrznych na płycie lotniska. Obecnie potwierdzenia mogą być prowadzone wyłącznie w formie papierowej lub przy użyciu czytnika.

Zmiany obejmą również rynek wyrobów tytoniowych i paliw. Ministerstwo proponuje, aby dodatki do paliw silnikowych były opodatkowane stawką akcyzy właściwą dla paliwa, do którego są dodawane, zamiast wyższą, odrębną stawką. Z kolei producenci i sprzedawcy papierosów oraz tytoniu do palenia będą mogli podwyższyć cenę produktu o koszt zakupu banderoli legalizacyjnej. Oznacza to możliwość doliczenia 1,50 zł dla papierosów, 3,60 zł dla opakowań tytoniu do 200 g oraz 14,50 zł dla opakowań powyżej 200 g, zamiast obowiązującej obecnie stałej kwoty 1,30 zł.

Resort chce również doprecyzować przepisy dotyczące producentów alkoholu oraz ułatwić prowadzenie działalności przedsiębiorcom. Zmiany obejmą zasady stosowania obniżonej, 50-procentowej stawki akcyzy dla małych producentów cydru i perry, a także złagodzenie warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie magazynowego składu podatkowego dla różnych rodzajów napojów alkoholowych. Przewidziano też ułatwienia dla podmiotów posiadających jednocześnie status odbiorcy i użytkownika paliwa poprzez rezygnację z obowiązku stosowania systemu EMCS PL2 jako warunku zastosowania zerowej stawki akcyzy w określonych przypadkach.

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Projekt zmienia również zasady korzystania z zerowej stawki akcyzy przy produkcji biogazu, wodoru i biowodoru. Po nowelizacji nie będzie już konieczne prowadzenie produkcji w składzie podatkowym. Wystarczy, że wyroby będą spełniały wymagane normy jakościowe, jeśli takie zostały określone. Jednocześnie resort zamierza jednoznacznie przesądzić, że udzielenie rabatu lub upustu po powstaniu obowiązku podatkowego nie będzie pozwalało na obniżenie podstawy opodatkowania akcyzą samochodu osobowego.

Ministerstwo proponuje także doprecyzowanie przepisów dotyczących znaków akcyzy oraz rozszerzenie katalogu sytuacji, które nie będą uznawane za produkcję wyrobów energetycznych. Dotyczy to przypadków, gdy wyroby energetyczne powstają jako produkt uboczny w procesie wytwarzania produktów nieobjętych akcyzą i są następnie wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Nowelizacja obejmie również ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Resort chce rozszerzyć definicję kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych, aby mogły obejmować m.in. wydatki związane z uzyskaniem lub utrzymaniem koncesji i realizacją wynikających z nich obowiązków. Jednocześnie katalog wydatków nieuznawanych za kwalifikowane ma zostać uzupełniony o różnice kursowe, a zasady utraty prawa do odliczenia nakładów mają zostać złagodzone w sytuacjach, gdy przekazanie środków trwałych innym podmiotom ma charakter pomocniczy wobec działalności podatnika.

Projekt przewiduje także, że naczelnik urzędu celno-skarbowego, który określa zobowiązanie w podatku akcyzowym od paliw lub gazu, będzie jednocześnie właściwy do ustalania wysokości opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej, co – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – ma zapewnić spójność rozstrzygnięć dotyczących tych należności.

Źródło: PAP