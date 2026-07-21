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NEWSROOM XYZ
21.07.2026 06:50

MFW zatwierdził wypłatę kolejnej transzy pomocy Ukrainie. Kijów otrzyma 690 mln dolarów

Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poinformował w poniedziałek wieczorem, że zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy, co było ostatnim warunkiem zwiększenia o ok. 690 mln dolarów pomocy dla tego kraju. To kolejna transza czteroletniego programu, który opiewa na 15,6 mld dolarów.

Na zdjęciu: Siedziba MFW w Waszyngtonie
Siedziba MFW w Waszyngtonie. Fot. PAP/Alamy

Poniedziałkowa decyzja MFW była ostatnim warunkiem uruchomienia kolejnej części funduszy pomocowych dla Kijowa. W czerwcu zarząd Funduszu i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie w tej sprawie.

W ramach czteroletniego programu Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania (EFF) Ukraina ma łącznie otrzymać 15,6 mld dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez MFW, czy zgodnie z warunkami umowy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego.

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Źródło: PAP

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