MFW zatwierdził wypłatę kolejnej transzy pomocy Ukrainie. Kijów otrzyma 690 mln dolarów
Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poinformował w poniedziałek wieczorem, że zakończył przegląd warunków finansowania Ukrainy, co było ostatnim warunkiem zwiększenia o ok. 690 mln dolarów pomocy dla tego kraju. To kolejna transza czteroletniego programu, który opiewa na 15,6 mld dolarów.
Poniedziałkowa decyzja MFW była ostatnim warunkiem uruchomienia kolejnej części funduszy pomocowych dla Kijowa. W czerwcu zarząd Funduszu i władze Ukrainy osiągnęły porozumienie w tej sprawie.
W ramach czteroletniego programu Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania (EFF) Ukraina ma łącznie otrzymać 15,6 mld dolarów. Warunkiem uruchomienia kolejnych transz jest weryfikacja przez MFW, czy zgodnie z warunkami umowy Kijów realizuje reformy systemu podatkowego.
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Źródło: PAP