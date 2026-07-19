W ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od początku wojny

Andrij Sybiha, pełniący obowiązki ministra spraw zagranicznych Ukrainy, potwierdził w niedzielę, że w nocnym ataku na Kijów Rosja użyła największej liczby rakiet balistycznych od 2022 r., czyli od początku pełnoskalowej inwazji.

Na zdjęciu skutki rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, 19 lipca 2026 r. Fot. Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

„Rosja wystrzeliła największą liczbę pocisków balistycznych od początku wojny – około 40 – w brutalnym ataku terrorystycznym na stolicę Ukrainy, zabijając i raniąc ludzi” – napisał Andrij Sybiha na platformie X.

The coward in Moscow, who is afraid to meet with President Zelenskyy to end the war, continues to wage a war against civilians. Russia unleashed the largest number of ballistic missiles since the start of the war — around four dozen — in a brutal terrorist attack on the… pic.twitter.com/pqmwwlq7cX — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) July 19, 2026

„Wzywamy do podjęcia odpowiednich i zdecydowanych działań. Potrzebujemy zdecydowanej presji na Moskwę, aby położyła kres temu terrorowi” – zaapelował szef ukraińskiej dyplomacji.

W nocy z soboty na niedzielę ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 18 z 41 pocisków wystrzelonych przez Rosję. Przeciwnik zaatakował Ukrainę m.in. 25 pociskami balistycznymi Iskander-M i 10 pociskami przeciwokrętowymi Cyrkon. Zneutralizowano 108 ze 125 rosyjskich aparatów latających. Odnotowano trafienia 23 pocisków i 10 dronów w 20 miejscach na terytorium kraju; ponadto w 18 lokalizacjach spadły szczątki zniszczonych bezzałogowców – czytamy w porannym komunikacie ukraińskich Sił Powietrznych.

Jak podkreślił portal Ukrainska Prawda, głównym celem zmasowanego rosyjskiego ostrzału była stolica Ukrainy, Kijów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że „ochrona przed pociskami balistycznymi jest teraz stałym i najwyższym priorytetem” państwa.

„Pociski przechwytujące są potrzebne każdego dnia” – przyznał.

Dodał, że jest wdzięczny wszystkim, którzy „traktują zobowiązania poważnie” i dostarczają Ukrainie komponenty obrony powietrznej.

Prezydent podsumował, że w kończącym się tygodniu Rosja zaatakowała Ukrainę za pomocą około 1450 dronów szturmowych, ponad 1640 bomb kierowanych oraz 99 rakiet różnych typów.

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Źródło: PAP