Michał Drewnicki kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Krakowa

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa.

Taką informację przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak dodał, kandydatura zyskała poparcie całego komitetu politycznego ugrupowania.

O decyzji komitetu politycznego Bochenek poinformował we wtorkowe popołudnie. Podkreślił, że Drewnicki „jest człowiekiem z całą pewnością znanym” wśród polityków partii i mieszkańców Krakowa.

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- Pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesów w tych wyborach - powiedział Bochenek.

Rzecznik partii pytany, czy były rozważane inne kandydatury przyznał, że „pojawiały się również inne nazwiska”, ale to właśnie kandydatura Drewnickiego „zyskała poparcie całego komitetu politycznego i to przeważyło”.

W Krakowie ludzie poczuli, że władza należy do mieszkańców i wzięli sprawy w swoje ręce. Fragment rozmowy w Kanale ZERO @OficjalneZero. pic.twitter.com/W5yBvFAr6c — Michał Drewnicki (@MichalDrewnicki) May 26, 2026

Według informacji zamieszczonych na stronie Rafała Drewnickiego, polityk ma 34 lata, jest z Nowej Huty i Krakusem od urodzenia.

- To były głosowania, każdy musiał podnieść rękę i te decyzje zapadały jednogłośnie - powiedział Bochenek. - Wszyscy głosowali za panem Michałem Drewnickim - dodał. Podkreślił, że „to świadczy o sile i powadze tej kandydatury”.

Jest członkiem komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska; Infrastruktury, Innowacji i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Głównej. Od 2018 r. wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. W 2017 r. w plebiscycie Dziennika Polskiego, głosami mieszkańców wyróżniono go tytułem Osobowość Roku.

Tak, będę ubiegał się o urząd Prezydenta Krakowa. Wyszedłem z nowohuckiego osiedla, jestem mężem i tatą, przedsiębiorcą i radnym od 12 lat. Kandyduję, by skończyć z Krakowem dwóch kategorii. Miasto ma służyć mieszkańcom, nie różnym lobby. W pon. przedstawię założenia kampanii. — Michał Drewnicki (@MichalDrewnicki) June 2, 2026

Samorządowiec pisze też, że jest twórcą uchwał chroniących Kraków przed agresywną zabudową deweloperską oraz inicjatorem powstania lub zagospodarowania krakowskich parków, w celu poprawy komfortu życia mieszkańców i ochrony przyrody. Na stronie czytamy też, że jest pomysłodawcą m.in. Żywych Lekcji Historii w Fortach Twierdzy Kraków i autorem głośnej książki o kulisach funkcjonowania Rad Dzielnic w Krakowie „Zlikwidować Rady Dzielnic!”.

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W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Źródło: PAP/XYZ