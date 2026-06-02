Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.06.2026
NEWSROOM XYZ
02.06.2026 18:56

Michał Drewnicki kandydatem PiS w wyborach na prezydenta Krakowa

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa.

Taką informację przekazał rzecznik partii Rafał Bochenek. Jak dodał, kandydatura zyskała poparcie całego komitetu politycznego ugrupowania.

O decyzji komitetu politycznego Bochenek poinformował we wtorkowe popołudnie. Podkreślił, że Drewnicki „jest człowiekiem z całą pewnością znanym” wśród polityków partii i mieszkańców Krakowa.

Czytaj również: Prezydenci z KO pod ostrzałem. Po Krakowie mogą być inne miasta

- Pracuje bardzo intensywnie, aktywnie na rzecz miasta Krakowa. Pokazał, że również w wielu sprawach w sposób ponadpartyjny, ponadśrodowiskowy potrafi wspierać różnego rodzaju inicjatywy, jest osobą zaangażowaną. Także naszym zdaniem to jest postać, która daje największe szanse na osiągnięcie sukcesów w tych wyborach - powiedział Bochenek.

Rzecznik partii pytany, czy były rozważane inne kandydatury przyznał, że „pojawiały się również inne nazwiska”, ale to właśnie kandydatura Drewnickiego „zyskała poparcie całego komitetu politycznego i to przeważyło”.

Według informacji zamieszczonych na stronie Rafała Drewnickiego, polityk ma 34 lata, jest z Nowej Huty i Krakusem od urodzenia.

- To były głosowania, każdy musiał podnieść rękę i te decyzje zapadały jednogłośnie - powiedział Bochenek. - Wszyscy głosowali za panem Michałem Drewnickim - dodał. Podkreślił, że „to świadczy o sile i powadze tej kandydatury”.

Jest członkiem komisji Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska; Infrastruktury, Innowacji i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Głównej. Od 2018 r. wiceprzewodniczącym Rady Miasta Krakowa. W 2017 r. w plebiscycie Dziennika Polskiego, głosami mieszkańców wyróżniono go tytułem Osobowość Roku.

Samorządowiec pisze też, że jest twórcą uchwał chroniących Kraków przed agresywną zabudową deweloperską oraz inicjatorem powstania lub zagospodarowania krakowskich parków, w celu poprawy komfortu życia mieszkańców i ochrony przyrody. Na stronie czytamy też, że jest pomysłodawcą m.in. Żywych Lekcji Historii w Fortach Twierdzy Kraków i autorem głośnej książki o kulisach funkcjonowania Rad Dzielnic w Krakowie „Zlikwidować Rady Dzielnic!”.

Czytaj również: Co po referendum w Krakowie? „Poligon przed przyszłorocznym starciem KO i PiS”

W referendum zorganizowanym 24 maja Krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego (KO) z urzędu prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego prezydenta Krakowa funkcję komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, dotychczasowy zastępca prezydenta. Data przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa nie jest jeszcze znana - Kodeks wyborczy wskazuje, że powinny się one odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum.

Źródło: PAP/XYZ

Michał Drewnicki
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krakowa Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Fot. PAP/Łukasz Gągulski
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Nowa prezeska PFR Ventures. To Rozalia Urbanek
Rada nadzorcza PFR Ventures wybrała Rozalię Urbanek na nową prezeskę PFR Ventures. Menedżerka przejęła obowiązki prezeski po rezygnacji poprzedniczki, Karoliny Mitraszewskiej.
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Buduje cyfrową suwerenność i markę na świecie. DataWalk staje w szranki z gigantem
Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań jest suwerenność cyfrowa. Bezpieczeństwo danych, ich agregacja i analizy powinny być zależne jeśli nie od państwa, to przynajmniej od firm z narodowym…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Iskrzy w sprawie małych reaktorów jądrowych. Giganci twardo negocjują
Narasta napięcie między Orlenem a prywatną grupą Synthos w sprawie wspólnej inwestycji w małe reaktory jądrowe. Współpraca, zapoczątkowana kilka lat temu przez byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka,…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dziura Orbána. W budżecie Węgier brakuje równowartości 3,5 mld zł
Prawie 290 mld forintów, które planował wydać w tym roku resort budownictwa, nie zostało uwzględnione w budżecie państwa. Przedstawiciele rządu Pétera Magyara mówią o kolejnym kukułczym jaju…
02.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rzecznik Finansowy: Banki nie powinny czekać, aż klienci stracą cierpliwość i pójdą do sądów (WYWIAD)
Czy czeka nas powtórka historii frankowiczów? Wyrok TSUE ws. kredytów konsumenckich to nowy rozdział w walce o darmowy kredyt. Rzecznik Finansowy dr Michał Ziemiak ostrzega, że banki nie mogą już…
01.06.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Umowa na okręty hydrograficzne podpisana. Marynarka dostanie jednostki za 1,5 mld zł
Na Bałtyku pojawi się więcej okrętów. W tym takich, które pozostają nieco w cieniu dużych jednostek bojowych, ale są równie ważne dla naszych zdolności obronnych. Jakich?
02.06.2026