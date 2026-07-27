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27.07.2026 08:49

MidEuropa przejmuje czeską platformę dla budowlanki. Chce stworzyć regionalnego lidera

Fundusz MidEuropa ogłosił przejęcie czeskiej platformy dostarczającej oprogramowanie dla sektora budowlanego. „Widzimy istotne możliwości budowy prawdziwego regionalnego lidera” – mówi Marek Rodak, partner w MidEuropa.

Widzimy szanse na budowę prawdziwego regionalnego lidera w obszarze oprogramowania dla branży – mówi Marek Rodak.
Fot. GettyImages

Fundusz private equity MidEuropa ogłosił przejęcie od DEK Group czeskiej platformy, która dostarcza oprogramowanie dla sektora budowlanego – wykonawców, deweloperów i instytucji – w Czechach i na Słowacji. Platformę, której baza danych kosztowych „stała się standardem branżowym w zakresie wyceny i specyfikacji budowlanych w Czechach”, współtworzą spółki ÚRS, First Information Systems oraz Callida.

– Z entuzjazmem podchodzimy do współpracy z MidEuropa, w ramach której zwiększymy inwestycje w innowacje i rozwiniemy naszą ofertę produktową tak, żeby dostarczać naszym klientom jeszcze większą wartość – zapewniają przedstawiciele platformy.

MidEuropa ma zapewnić dalszy rozwój platformy. Chodzi o inwestycje w innowacje produktowe, sztuczną inteligencję oraz selektywne akwizycje, „z ambicją zbudowania czołowej regionalnej platformy oprogramowania dla branży budowlanej”.

– Do podjęcia decyzji o inwestycji przekonały nas dodatkowo silna pozycja rynkowa platformy oraz unikalna, autorska baza danych [...] Widzimy istotne możliwości dalszego rozwoju spółki i budowy prawdziwego regionalnego lidera w obszarze oprogramowania dla branży budowlanej – mówi Marek Rodak, partner w MidEuropa.

Finalizacja transakcji jest planowana na drugą połowę roku.

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