Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.02.2026
NEWSROOM XYZ
09.02.2026 12:32

Tyle wyniesie minimalna emerytura w marcu. Granica 2 tys. zł poczeka do kolejnego roku

Minimalna emerytura wzrośnie w marcu o 5,3 proc. Tempo podwyżki świadczenia jest zależne od danych dotyczących dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które GUS opublikował dzisiaj.

W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie do 1978,49 zł brutto. Będzie to kwota wyższa od obecnej o 90,62 zł.

Jak wskazał na platformie X ekonomista Łukasz Kozłowski, reprezentujący organizacje pracodawców w radzie nadzorczej ZUS, rząd założył w ustawie budżetowej na ten rok niższy wskaźnik. Ministerstwo Finansów spodziewało się, że minimalna emerytura wzrośnie o 4,88 proc. W praktyce oznacza to, że koszt waloryzacji świadczenia wyniesie ok. 24,8 mld zł, tj. o 2 mld zł więcej, niż szacowano.

Pieniądze, których nie wskazano w budżecie nie pójdą na wypłatę samego świadczenia, ponieważ w tym zakresie ZUS miał zapas. Rząd będzie musiał natomiast dołożyć do sfinansowania programów 13. i 14. emerytury.

Przypomnijmy, że waloryzacja emerytur jest zależna od tempa wzrostu średniej krajowej. A ta zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wzrosła w 2025 r. w porównaniu do 2024 r. o 5,5 proc. i wyniosła 8903,56 zł brutto. Drugim ważnym czynnikiem jest inflacja, która w ubiegłym roku wyniosła 4,2 proc. Ostateczną decyzję ogłosi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk w ciągu trzech dni od publikacji raportu GUS.

Banknoty stuzłotowe w portfelu
Minimalna emerytura wzrośnie od marca 2026 r. do 1978,49 zł brutto. Fot. Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
33 mld zł za InPost na stole. FedEx i Advent stawiają na plan Rafała Brzoski
Konsorcjum inwestorów chce przejąć polskiego lidera innowacji logistycznych. Rafał Brzoska zwiększa zaangażowanie i pozostaje na czele spółki.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Przemysł chemiczny pod presją. Firmy szukają nowych szans rozwojowych
Wysokie koszty energii i chaos regulacyjny – to główne bolączki, z którymi na początku 2026 r. mierzy się przemysł chemiczny. Na poziomie unijnym rysowane są strategie mające poprawić konkurencyjność europejskiego przemysłu, ale firmy działające w Polsce na razie nie widzą realnych efektów. Trudna sytuacja zmusza ich do zamykania fabryk lub ograniczania produkcji. Najwięksi gracze pokazują, jaki mają plan na przetrwanie.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Gamechanger w przewozach. Laude Smart Intermodal wystartuje z projektem za miliard złotych
Polski przewoźnik intermodalny, Laude Smart Intermodal, pracuje nad inwestycją, która ma zmienić oblicze branży i sprawi, że kolej będzie mogła konkurować nie tylko z ciężarówkami, ale i dużymi statkami. Dla Marcina Witczaka, prezesa firmy to projekt życia. Wartość przedsięwzięcia to miliard złotych, a do tej pory firma na wdrożenie wydała już 200 mln zł.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Banksy w Paryżu: mur jak manifest polityczny i krytyka elit
Banksy pojawił się w Paryżu, nie zostawiając po sobie dekoracji, lecz akt oskarżenia. Jego murale łączą kryzys uchodźczy, wojnę w Strefie Gazy, kult konsumpcji i cynizm elit w jedną opowieść o Zachodzie, który nauczył się patrzeć, ale nie widzieć. Dzieci zakrywające symbole nienawiści, szczury dryfujące między luksusem a wykluczeniem i cisza instytucji reagujących szybciej na graffiti niż na przemoc – wszystko to składa się na obraz świata, w którym obojętne media upraszczają tragedie do nagłówków, zdegenerowane elity wyznaczają moralność, a wojna staje się tłem dla zakupów i politycznego marketingu.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Láska znaczy miłość, czyli jak czescy turyści zakochali się w Polsce
Od stycznia do listopada 2025 r. Polskę odwiedziło aż 445 tys. turystów z Czech. Szacunki wskazują, że w całym roku 2025 liczba ta może sięgnąć nawet pół miliona. To ponad trzykrotnie więcej niż sześć lat wcześniej. Chwytliwe hasło „Polska nową Chorwacją” przestaje być wyłącznie marketingowym sloganem, a zaczyna coraz trafniej opisywać rzeczywistość.
07.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Indeksy WIG i WIG20 na plusie, kurs CD Projekt kontynuuje spadki. Dzień na GPW 6 lutego 2026 r.
Na koniec tygodnia główne indeksy Giełdy Papierów Wartościowych – WIG i WIG20 – zaliczyły nieznaczny wzrost. W gronie dwudziesty największych spółek warszawskiego parkietu najgorzej poradził sobie kurs CD Projekt Red. Notowania gamingowego giganta topnieją niemal nieprzerwanie od końca stycznia.
06.02.2026