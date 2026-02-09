Tyle wyniesie minimalna emerytura w marcu. Granica 2 tys. zł poczeka do kolejnego roku
Minimalna emerytura wzrośnie w marcu o 5,3 proc. Tempo podwyżki świadczenia jest zależne od danych dotyczących dynamiki wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, które GUS opublikował dzisiaj.
W praktyce oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie do 1978,49 zł brutto. Będzie to kwota wyższa od obecnej o 90,62 zł.
Jak wskazał na platformie X ekonomista Łukasz Kozłowski, reprezentujący organizacje pracodawców w radzie nadzorczej ZUS, rząd założył w ustawie budżetowej na ten rok niższy wskaźnik. Ministerstwo Finansów spodziewało się, że minimalna emerytura wzrośnie o 4,88 proc. W praktyce oznacza to, że koszt waloryzacji świadczenia wyniesie ok. 24,8 mld zł, tj. o 2 mld zł więcej, niż szacowano.
Pieniądze, których nie wskazano w budżecie nie pójdą na wypłatę samego świadczenia, ponieważ w tym zakresie ZUS miał zapas. Rząd będzie musiał natomiast dołożyć do sfinansowania programów 13. i 14. emerytury.
Przypomnijmy, że waloryzacja emerytur jest zależna od tempa wzrostu średniej krajowej. A ta zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wzrosła w 2025 r. w porównaniu do 2024 r. o 5,5 proc. i wyniosła 8903,56 zł brutto. Drugim ważnym czynnikiem jest inflacja, która w ubiegłym roku wyniosła 4,2 proc. Ostateczną decyzję ogłosi ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk w ciągu trzech dni od publikacji raportu GUS.