08.04.2026 08:52

Minister finansów: spadki cen na stacjach zajmą kilka dni

Andrzej Domański tłumaczy, że spadki cen ropy naftowej przełożą się na obniżki na polskich stacjach benzynowych. Potrwa to jednak kilka dni. Rząd będzie więc też rozważał, czy przedłużyć program regulowania cen paliw.

– Chyba wszyscy się cieszymy, że mamy to zawieszenie broni. Rynki zareagowały pozytywnie. Spadki, które widzimy na rynkach, znajdą przełożenie na ceny na stacjach paliw, ale to zajmie kilka dni – bo najpierw spada cena ropy, potem cena w hurcie, a potem ceny na stacjach paliw – mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański na antenie Polsat News.

Co więc dalej z rządowym programem „Ceny Paliw Niższe”, w którym minister energii codziennie ustala maksymalne ceny ropy naftowej i benzyn? – Będziemy w ramach rządu rozmawiać o sytuacji. Wiemy, że rozporządzenia obniżające VAT i akcyzę mają charakter czasowy i będziemy analizować sytuację, czy należy wydłużać daty rozporządzeń – wyjaśniał Domański. Obniżka VAT obowiązuje bowiem do końca kwietnia, a akcyzy do 15 kwietnia.

Rząd nie rezygnuje też na razie z wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. – Jeśli są nadmiarowe zyski, to będzie od nich podatek – powiedział. W tym miesiącu ma się pojawić projekt ustawy w tej sprawie.

W nocy prezydent Donald Trump ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni z Iranem. Teheran ma m.in. otworzyć cieśninę Ormuz i przywrócić transport ropy z Zatoki Perskiej. Po tej decyzji, która wstrzymuje wojnę toczącą się na Bliskim Wschodzie od 28 lutego, ceny ropy spadły na światowych rynkach poniżej stu dolarów za baryłkę.

USA i Iran ogłosiły zwycięstwo
Na zdjęciu: Andrzej Domański, minister finansów
Minister finansów i gospodarki tłumaczy, że na obniżki na stacjach paliw poczekamy jeszcze kilka dni. Fot. PAP/Leszek Szymański
Morawiecki kontra Nowogrodzka. Napięcia rosną, ale rozłam wciąż nieprzesądzony
Działania Mateusza Morawieckiego wywołują spekulacje o możliwym rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Powołanie nowego stowarzyszenia oraz publiczna krytyka wewnątrzpartyjnych oponentów obnażają rosnące napięcia. Ponadto ukazał się sondaż badający potencjalne poparcie dla partii Morawieckiego. Czy zbliżamy się do punktu zwrotnego w PiS?
07.04.2026
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Polska najbardziej spolaryzowana w UE. „Jedziemy autem bez lusterek wstecznych i z niesprawnymi hamulcami”
3,98 w czteropunktowej skali. Tak zespół badaczy Varieties of Democracy (V-Dem) ocenia skalę politycznej polaryzacji w Polsce. Jest najwyższa w całej Unii Europejskiej. I może być dla nas niebezpieczna.
08.04.2026
Black Hawk, kontrterroryści i środki dopingujące. Duża akcja policji na Mazowszu
Mieszkańców warszawskiej Woli obudziła we wtorek spektakularna akcja policji. Kontrterroryści z użyciem śmigłowca dokonali dużej akcji. Był to jeden z elementów większej operacji. Co było jej celem?
07.04.2026
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
06.04.2026