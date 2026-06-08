Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 08.06.2026
NEWSROOM XYZ
08.06.2026 12:20

Minister infrastruktury: Polska zbudowała mniejszość blokującą "zazielenianie" flot samochodów

Minister Dariusz Klimczak stwierdził, że Polsce udało się zbudować mniejszość blokującą w sprawie tzw. zazieleniania kwot. Czyli rozporządzenia, które zmusza firmy do wymiany części floty samochodowej na auta elektryczne.

– Jesteśmy za systemem zachęt i za tym, żeby użytkownicy i kierowcy w naturalny sposób wybierali pojazdy, których chcą używać. Dlatego mówimy „nie" limitowi, który ma ustanawiać określony procent samochodów elektrycznych, jakie miałyby być używane we flotach różnych firm. Na to na pewno się nie zgodzimy – zadeklarował szef resortu infrastruktury na spotkaniu unijnych ministrów transportu w Luksemburgu.

Dodał, że to przez takie pomysły „sztucznie forsowanych celów, które nie są odzwierciedleniem naturalnych zachowań konsumentów", w Unii Europejskiej rośnie eurosceptycyzm. Jak stwierdził, Polska reprezentuje w Luksemburgu stanowisko, że dekarbonizacja gospodarki nie może odbywać się kosztem obywateli i firm.

Władze UE zaproponowały bowiem rozporządzenie o czystych pojazdach firmowych. Ma ono wymusić wymianę części floty aut na bezemisyjne. Według celów dla Polski przedsiębiorcy musieliby wymienić 31 proc. samochodów osobowych i 25 proc. dostawczych.

Raport: w 2030 r. co czwarte sprzedane nowe auto osobowe w Polsce będzie elektryczne
Na zdjęciu minister infrastruktury Dariusz Klimczak
Minister Dariusz Klimczak obiecuje zatrzymanie rozporządzenia o zazielenianiu flot samochodowych. Fot. PAP/Artur Reszko
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Szef OGB: Premier Tusk mówi językiem PiS sprzed lat, prawica nie ma z nim o co się kłócić (WYWIAD)
– Tusk lubi polityczne zagrania i budowanie sprytnych obrazów. Jednak gdy trzeba twardo rządzić i mozolnie zmieniać struktury państwa, idzie mu to średnio – mówi Łukasz Pawłowski, szef Ogólnopolskiej…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje KGHM mocno w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 5 czerwca 2026 r.
Piątek przyniósł wyraźne spadki na warszawskiej giełdzie. Spośród głównych indeksów najmocniej stracił WIG20, gdzie jedynie trzy spółki zdołały uniknąć spadków. Najmocniej potaniały za to akcje KGHM.
05.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Żonglerka liczbami i smutna rzeczywistość. W łączności służb wciąż rządzi chaos
Opisywaliśmy na łamach XYZ niedostatki w łączności między służbami państwowymi. Dziś tamte ustalenia się potwierdzają. Stan łączności radiowej w służbach podległych resortowi spraw wewnętrznych i…
08.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Armenia wybiera: Zachód czy Rosja. A Putin jak zwykle mami i grozi
Niedzielne wybory parlamentarne w Armenii mogą zdecydować, czy kraj pójdzie dalej drogą ku UE, czy zwróci się w stronę Rosji. Sondażowa przewaga sił prozachodnich nie podoba się na Kremlu. Dlatego…
06.06.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Publiczne sklepy zamiast wielkich sieci. Toronto testuje odpowiedź na wysokie ceny żywności
W Kanadzie wraca dyskusja o publicznych sklepach spożywczych. Toronto rozważa cztery placówki w najbiedniejszych dzielnicach, a eksperci proponują ogólnokrajową sieć, która mogłaby obniżać ceny i…
07.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Drony dla sojuszników w ONZ. Jak Ukraina rywalizuje z Rosją o afrykański rynek zbrojeniowy
Ukraina skutecznie wypycha Rosję z afrykańskiego rynku zbrojeniowego. Oferuje rządom afrykańskim przetestowane w boju na Rosjanach drony, systemy walki elektronicznej oraz ich wspólną produkcję.…
07.06.2026