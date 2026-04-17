Raport: w 2030 r. co czwarte sprzedane nowe auto osobowe w Polsce będzie elektryczne

W 2030 r. co czwarte sprzedane w Polsce auto osobowe będzie elektryczne – oszacowali w raporcie przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności (PSNM). Ich zdaniem z polskich salonów wyjedzie wtedy 140 tys. takich samochodów.

Autorzy publikacji zwrócili uwagę, że na rynku aut elektrycznych po rekordowym 2025 r., gdy zarejestrowano ponad 43 tys. takich samochodów i oddano do użytku ponad 3 tys. punktów ładowania, rynek wchodzi w okres dużych zmian i niepewności.

– Jednym z kluczowych powodów jest oczywiście zakończenie dopłat do zakupu osobowych i dostawczych BEV (battery electric vehicle, pojazdy elektryczne zasilane wyłącznie z akumulatorów), które były dostępne w Polsce (z krótką przerwą) niemal cztery lata. Duże zmiany czekają nas również na poziomie regulacyjnym: Komisja Europejska postuluje złagodzenie celów wynikających z rozporządzenia 2019/631, w tym celu wyznaczonego na 2035 r. – z obecnie planowanego obniżenia emisji o 100 proc. do 90 proc. – podkreślił członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności Aleksander Rajch.

Dyrektor Centrum Badań i Analiz PSNM Jan Wiśniewski przekazał z kolei, że zgodnie z szacunkami stowarzyszenia w 2030 r. z polskich salonów wyjedzie ponad 140 tys. nowych, osobowych elektryków, a ich udział rynkowy zbliży się do 25 proc.

W informacji przekazano również, że biorąc pod uwagę miasta o liczbie ludności przekraczającej 100 tys., największa liczba samochodów elektrycznych na 1 tys. mieszkańców została zarejestrowana w Warszawie (16,03), a kolejne miejsca zajęły Poznań oraz Katowice. Najmniej takich aut zarejestrowano z kolei w Bytomiu (0,95), Dąbrowie Górniczej oraz Zabrzu.

Autorzy raportu podkreślili, że w ciągu roku łączna moc szybkiej infrastruktury ładowania zwiększyła się z niecałych 190 tys. kW do ponad 300 tys. kW, co oznacza wzrost o 60 proc.

Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności to organizacja zajmująca się rozwojem rynku elektromobilności, technologii wodorowych oraz zrównoważonego transportu.

Źródło: PAP