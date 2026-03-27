27.03.2026

Minister obrony Estonii: musimy zachować jedność w ramach NATO; Putin chce osłabić te więzi

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur zaapelował do sojuszników o zachowanie jedności w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, by obronić swobodę handlu, wolność gospodarczą oraz wspólne wartości. – Musimy zachować jedność, ponieważ Władimir Putin chce, żebyśmy tej jedności nie mieli – powiedział.

W piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie ze swoim estońskim odpowiednikiem. Podczas wypowiedzi dla mediów Pevkur podkreślił, że relacje polsko-estońskie zawsze były znakomite.

– Bardzo cenię nasze wzajemne relacje, naszą współpracę w ramach Unii Europejskiej oraz w obrębie Sojuszu Północnoatlantyckiego – podkreślił estoński minister.

Pevkur przypomniał o ostatnich atakach rosyjskich dronów na kraje bałtyckie; jeden z nich uderzył w komin elektrowni w miejscowości Auvere na północnym wschodzie Estonii.

– Pamiętajmy: to nie jest wina Ukrainy. To wszystko zostało spowodowane przez inwazję Rosji na Ukrainę, a Ukraina wyłącznie broni własnej wolności – dodał.

Szef estońskiego MON zaapelował też do krajów członkowskich NATO o zachowanie jedności.

– Putin, Kreml, Rosja – oni chcą jednego: żebyśmy tej jedności nie mieli, żeby te więzi pomiędzy sojusznikami osłabiały się każdego dnia – ocenił.

– Jeżeli nie będziemy działać w jedności, to niestety bardzo stracimy. Tutaj chodzi o obronę naszych wartości, swobody wypowiedzi, swobody handlu, swobody poruszania się, wolności gospodarczej. To jest to, co nas spaja – podkreślił minister obrony Estonii.

Źródło: PAP

Minister obrony Estonii Hanno Pevkur podczas oświadczenia dla mediów w siedzibie MON w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak
