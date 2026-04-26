26.04.2026
26.04.2026 12:32

Minister Siemoniak: ludzie Ziobry oskarżają rząd, że fundacja Ziobry wzięła 450 tys. zł

Ludzie Zbigniewa Ziobry absurdalnie oskarżają rząd, że jest odpowiedzialny za to, że fundacja Ziobry wzięła 450 tys. zł od właściciela Zondacrypto, firmy zarejestrowanej poza Polską i niepoddanej polskiej jurysdykcji – podkreślił w niedzielę minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Tomasz Siemoniak 17 kwietnia na konferencji prasowej w KPRM poinformował, że 450 tys. zł wprost od właściciela firmy Zondacrypto otrzymała Fundacja Instytut Polski Suwerennej, której prezesem i założycielem jest Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że pieniądze od właściciela Zondacrypto w dużej części nie są kierowane na działalność związaną z nazwą fundacji, czyli na wzmocnienie suwerenności Polski, „ale służą opłacaniu bardzo sutych honorariów prawników, którzy bronią uwikłanych w liczne problemy prawne i kryminalne polityków PiS”.

„Ludzie Ziobry absurdalnie oskarżają rząd, że jest odpowiedzialny za to, że fundacja Ziobry wzięła 450 tys. zł od właściciela Zondacrypto, firmy zarejestrowanej poza Polską i niepoddanej polskiej jurysdykcji. Wzięli tę wielką kasę i zagłosowali jeszcze przeciwko poddaniu rynku kryptoaktywów nadzorowi polskich władz. Szczyt bezczelności!” – podkreślił Siemoniak w niedzielę we wpisie na platformie X.

PiS che informacji, co robił rząd ws. Zondacrypto

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Warszawie politycy PiS – wiceprezes partii, europoseł Tobiasz Bocheński, oraz europoseł Jacek Ozdoba – zwrócili się do rządu premiera Donalda Tuska z pytaniami w sprawie Zondacrypto.

Pytali, co zrobiła prokuratura w ciągu ostatniego roku, aby przeciwdziałać przestępczemu procederowi Zondacrypto, dlaczego rząd przygotował ustawę lobbystyczną w interesie Zondacrypto, dlaczego rząd od grudnia 2024 r. zwlekał z przyjęciem ustawy wdrażającej unijne przepisy MiCA w Polsce, dlaczego zwlekano z rozpoczęciem postępowania prokuratorskiego oraz dlaczego nie interweniowano, gdy estońskie instytucje zgłaszały zastrzeżenia wobec działalności Zondacrypto.

Europoseł Jacek Ozdoba stwierdził, że „obowiązkiem premiera jest wyjaśnić aferę Zondacrypto”.

–To on powinien na te wszystkie pytania odpowiedzieć – powiedział.

Źródło: PAP

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie, lipiec 2025 r. Fot. PAP/Radek Pietruszka
