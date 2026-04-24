Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 24.04.2026
NEWSROOM XYZ
24.04.2026 14:32

Instytut Monitorowania Mediów: większość wydatków reklamowych Zondacrypto trafiła do TV Republiki

Od 31 marca 2024 do 31 marca 2026 Zondacrypto wyemitowała reklamy w mediach o wartości 53,4 mln zł. 70 proc. tej kwoty trafiło do TV Republiki.

W ciągu dwóch lat Zondacrypto koncentrowała się głównie na reklamach telewizyjnych – podaje Instytut Monitorowania Mediów. Na 53,4 mln zł wydatków reklamy w TV (bez kanałów sportowych) pochłonęły 96,2 proc. budżetu giełdy kryptowalut. Rozgłośnie radiowe dostały 2,4 proc. budżetu, a prasa 1,4 proc. – to łącznie ok. 2 mln zł.

37,3 mln zł trafiło do TV Republika. To oznacza, że – według IMM – stacja ta dostała 72 proc. wszystkich wydatków na reklamy telewizyjne Zondacrypto (IMM powołuje się na dane z panelu adMonit IMM z 47 ogólnopolskich i lokalnych stacji TV). Drugim na liście nadawców jest TVN, który mógł liczyć na 5,7 mln zł z reklam giełdy kryptowalut, a Polsat dostał 4 mln zł.

Największą aktywność zanotowano w drugim kwartale 2025 (ponad 10 mln zł), podobna była w trzecim kwartale tamtego roku, a w ostatnim kwartale ubiegłego roku stacja wydała w TVR 11,7 mln zł. Z badań IMM wynika więc, że 95 proc. emisji reklam ukazało się w okresie prezydenckiej kampanii wyborczej. Łącznie TV Republika wyemitowała 5877 spotów. Przy czym w okresie od marca do grudnia 2025 dziennie ukazywało się średnio 18 reklam giełdy kryptowalut.

– Marka zdecydowała się na intensywną i skoncentrowaną w czasie aktywność reklamową dokładnie wtedy, gdy uwaga mediów i widzów była wyjątkowo wysoka. Rok 2025 to w Polsce czas kampanii prezydenckiej, wzmożonej aktywności politycznej i rekordowych zasięgów stacji informacyjnych. Telewizja Republika jest medium o silnie sprofilowanej i lojalnej widowni, a wybór jednej stacji jako dominującego nośnika ponad 70 proc. budżetu TV świadczy o tym, że była to świadoma decyzja o dotarciu do konkretnego segmentu społecznego w momencie jego najwyższego zaangażowania. Takie skupienie wydatków w jednym miejscu i czasie jest sygnałem, że marka intencjonalnie postawiła na głębokie dotarcie do wybranej grupy odbiorców – tłumaczy Monika Ezman, dyrektor zarządzająca usługami IMM.

Afera Zondacrypto: ponad 350 mln zł szkód

17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie Zondacrypto. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Kwota szkody początkowo była szacowana na co najmniej 350 mln zł, ale – jak zaznaczają śledczy – rośnie z każdym kolejnym dniem. Rosnąć ma też liczba pokrzywdzonych, szacowana na 30 tys. osób. Ma powstać specjalna strona, by pomóc zgłaszać zawiadomienia w tej sprawie.

Od piątku kontrakty sponsorskie z Zondacrypto zerwały Raków Częstochowa, GKS Katowice, Pogoń Szczecin i Wieczysta Kraków, a także koszykarskie Dziki Warszawa. Giełda wciąż jest jednak sponsorem Lechii Gdańsk. Za granicą sponsoruje także Atalantę Bergamo oraz Juventus, a także kolarski zespół Canyon–SRAM Zondacrypto.

O tym, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością, napisały na początku kwietnia media. Analiza, do której dotarły money.pl i Wirtualna Polska, ujawniła spadek rezerw bitcoinów giełdy Zondacrypto o 99 proc.

Zondacrypto jest sponsorem generalnym PKOl od października 2025 r. Zgodnie z umową siedziba PKOl zmieniła nazwę na „Zondacrypto Centrum Olimpijskie”, a w lutym na budynku, który od 20 lat nosi też imię Jana Pawła II, pojawił się wielki neon reklamujący sponsora.

PKOl może zerwać umowę z Zondacrypto
Logo Zondacrypto na Centrum Olimpijskim w Warszawie,
Większość reklamowych wydatków Zondacrypto trafiła do TV Republiki.
