Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.04.2026
14.04.2026 13:23

Ministra finansów Wielkiej Brytanii „zła” na USA. „Nie mają strategii w wojnie z Iranem”

Ministra finansów Wielkiej Brytanii powiedziała w rozmowie z „The Mirror”, że jest „zła” na Stany Zjednoczone. Jej zdaniem Amerykanie nie mają jasnej strategii wyjścia i określonych celów wojny w Iranie.

– To wojna, której nie rozpoczęliśmy. To wojna, której nie chcieliśmy. Jestem bardzo sfrustrowana i zła, bo Stany Zjednoczone przystąpiły do tej wojny bez jasnej strategii wyjścia, bez jasnej wizji tego, co chcą osiągnąć. Efektem jest zablokowanie cieśniny Ormuz – powiedziała Rachel Reeves.

Jak dodała, Wielka Brytania nie pomoże Stanom Zjednoczonym w zbrojnej akcji odblokowania cieśniny Ormuz, bo chce deeskalacji konfliktu. Uznała też, że amerykańska blokada irańskich portów, która ma zmusić Iran do pełnego otwarcia cieśniny Ormuz, „nie jest dobrym podejściem”.

W ocenie minister finansów przedłużający się konflikt negatywnie wpływa na rozwój brytyjskiej gospodarki.

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie uderzy też w portfele Brytyjczyków. Według brytyjskiego think tanku Resolution Foundation wydatki przeciętnego gospodarstwa domowego na Wyspach wzrosną w 2026 r. o 480 funtów z powodu konfliktu.

Źródło: The Mirror

Chiński tankowiec pokonał amerykańską blokadę cieśniny Ormuz
Na zdjęciu: Brytyjska minister finansów Rachel Reeves
Fot.PAP/EPA.
