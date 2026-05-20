Ministra obrony Francji: lotniskowiec Charles de Gaulle jest w Zatoce Adeńskiej

Ministra obrony Francji Catherine Vautrin powiedziała w środę, że lotniskowiec Charles de Gaulle, okręt flagowy francuskiej marynarki wojennej, jest obecnie w Zatoce Adeńskiej. Vautrin powiedziała również, że Francja nie ma pewności, czy w cieśninie Ormuz rozmieszczono miny.

Charles de Gaulle opuścił wcześniej Morze Śródziemne, by zbliżyć się do cieśniny Ormuz. Vautrin powiedziała w radiu France Info, że obecnie lotniskowiec, któremu towarzyszą inne okręty, jest w Zatoce Adeńskiej.

Ministra dodała, że nie ma pewności w kwestii rozmieszczenia min.

– W każdym razie przygotowujemy się do konieczności, by potencjalnie usuwać miny – zapewniła Catherine Vautrin.

Jak relacjonowała, w region wysyłane są jednostki rozminowujące jako część ewentualnej przyszłej misji wielonarodowej w cieśninie Ormuz, a Francja ma jeden taki okręt w bazie w Dżibuti.

Media amerykańskie informowały wcześniej o około 10 minach wykrytych w rejonie cieśniny Ormuz.

Francja i Wielka Brytania wysunęły ideę wielonarodowej misji morskiej, która miałaby zapewnić bezpieczeństwo w cieśninie Ormuz po zakończeniu wojny między USA i Iranem.

Czytaj więcej: Ceny ropy nieznacznie spadają. Kolejne komentarze Donalda Trumpa ws. Iranu

Źródło: PAP