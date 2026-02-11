Mistral AI zainwestuje 1,2 mld euro w centra danych w Szwecji

Mistral AI, francuski startup zajmujący się sztuczną inteligencją, zainwestuje 1,2 mld euro w infrastrukturę cyfrową w Szwecji – informuje CNBC. Firma przewiduje m.in. budowę centrów danych.

Jak powiedział Arthur Mensch, dyrektor generalny w Mistral AI, ta inwestycja ma być krokiem w kierunku "zbudowania w Europie niezależnych kompetencji w zakresie sztucznej inteligencji". Rozwój infrastruktury ma też pomóc w przyszłości w utworzeniu "europejskiej chmury AI".

Dla francuskiego startupu decyzja ta oznacza rozwój swojej oferty. Założony w 2023 r. Mistral AI zajmował się do tej pory budową dużych modeli językowych (LLM), jednak podobnie jak pozostali duzi gracze w branży, teraz skupił się też na inwestycjach w infrastrukturę.

Centra danych służą do zapewnienia mocy obliczeniowych dużym modelom językowym, takim jak Chat GPT. Analogiczne inwestycje przeprowadzają też amerykańscy giganci, jak Microsoft, Google czy OpenAI.

Mistral AI zamierza zakończyć inwestycje w 2027 r. Obiekty w Szwecji mają wspomóc działanie najnowocześniejszych LLM. Sam startup jest najlepiej finansowaną europejską spółką, zajmującą się rozwojem modeli językowych AI. We wrześniu 2025 r. Mistral AI pozyskał 1,7 mld euro w ramach rundy finansowania, osiągając wycenę 11,7 mld euro. To jednak o wiele mniejsza wartość od amerykańskich potentatów, jak chociażby OpenAI wycenianego na 500 mld dolarów.

Przeczytaj również: ElevenLabs, nowa megarunda i rekordowa wycena. To jedna z największych firm prywatnych z Polski