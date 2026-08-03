MKiŚ: przepisy o wodzie dla klientów wymagają osobnej ustawy

Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których dotyczą – klientami, właścicielami lokali, producentami napojów – napisał rzecznik resortu klimatu i środowiska Marek Pogorzelski.

Siedziba Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Fot. PAP/Albert Zawada

Jak wskazał przedstawiciel MKiŚ, dodanie przepisów nakazujących restauracjom gwarantowania klientom darmowej wody do ustawy dużej ustawy o ROP, która dotyczy gospodarki odpadami, nie dałaby pełnej gwarancji do konsultacji społecznych.

– Dlatego pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną. Wszyscy zainteresowani będą mogli się swobodnie wypowiedzieć. Na tym polega transparentne tworzenie prawa – napisał Pogorzelski na platformie X.

Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których dotyczą – klientami, właścicielami lokali, producentami napojów. Dodanie ich do dużej ustawy o ROP, która dotyczy gospodarki odpadami, a nie sprzedaży wody w restauracjach, nie… — Marek Pogorzelski (@rzeczni_MKiS) August 3, 2026

Wcześniej w południe Ministerstwo Klimatu i Środowisko poinformowało, że zrezygnowało wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody w restauracjach. Wprowadzenie tego rozwiązania było głośno komentowane w mediach już w czerwcu, jednak już wtedy w XYZ pisaliśmy, że wbrew doniesieniom części mediów ich wejście w życie nie jest pewne.

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