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NEWSROOM XYZ
03.08.2026 19:45

MKiŚ: przepisy o wodzie dla klientów wymagają osobnej ustawy

Przepisy o wodzie dla klientów w restauracjach powinny być właściwie skonsultowane z tymi, których dotyczą – klientami, właścicielami lokali, producentami napojów – napisał rzecznik resortu klimatu i środowiska Marek Pogorzelski.

Siedziba Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Siedziba Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Fot. PAP/Albert Zawada

Jak wskazał przedstawiciel MKiŚ, dodanie przepisów nakazujących restauracjom gwarantowania klientom darmowej wody do ustawy dużej ustawy o ROP, która dotyczy gospodarki odpadami, nie dałaby pełnej gwarancji do konsultacji społecznych.

– Dlatego pójdą one odrębną ścieżką legislacyjną. Wszyscy zainteresowani będą mogli się swobodnie wypowiedzieć. Na tym polega transparentne tworzenie prawa – napisał Pogorzelski na platformie X.

Wcześniej w południe Ministerstwo Klimatu i Środowisko poinformowało, że zrezygnowało wprowadzenia obowiązku serwowania darmowej wody w restauracjach. Wprowadzenie tego rozwiązania było głośno komentowane w mediach już w czerwcu, jednak już wtedy w XYZ pisaliśmy, że wbrew doniesieniom części mediów ich wejście w życie nie jest pewne.

Polecamy: Nie będzie darmowej wody w restauracjach. Ministerstwo zrezygnowało z pomysłu

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