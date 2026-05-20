20.05.2026

Mobile Marketing Center z karą 2 mln zł od UOKiK. „Nie ma zgody na dezinformację i manipulację”

Spółka Mobile Marketing Center otrzymała karę 2,2 mln zł od UOKiK za wprowadzanie klientów w błąd. Urząd nałożył też 420 tys. zł kary na osobę zarządzającą. „Nie ma zgody na budowanie modelu biznesowego w oparciu o dezinformację i manipulację” – mówi prezes UOKiK.

Mobile Marketing Center sprzedawała multimedialne kursy językowe na stronach poliglotos.pl i speakking.pl, a także telefonicznie. Przedstawiciele firmy przekonywali, że dzięki dofinansowaniom – np. z „Europejskiego Funduszu Wsparcia Nauki Języków Obcych i Edukacji” – otrzymają 87-procentową zniżkę. W rzeczywistości dofinansowania były fikcją i miały stworzyć wrażenie wyjątkowej okazji.

Spółka oferowała też „odbiór darmowego kursu”. „Darmowość” takiego kursu wymagała jednak zakupu innego, co sprzedawcy zatajali lub tłumaczyli w niejasny sposób. Spółka odmawiała też prawa do odstąpienia od umowy po aktywacji kodu dostępu, mimo że wcześniej nie informowała o skutkach takiej aktywacji.

Nieprawidłowości dotyczyły także sprzedaży telefonicznej. Konsultanci nie podawali jasnej informacji o handlowym celu połączenia ani danych przedsiębiorcy, a także nie informowali o prawie odstąpienia od umowy. Co ciekawe, uznawali za umowę ustne ustalenia zawarte w trakcie rozmowy, mimo prawnego wymogu posiadania umów na trwałym nośniku.

Efektem tych wszystkich nieprawidłowości jest 2,23 mln zł kary dla Mobile Marketing Center oraz 420 tys. zł dla osoby zarządzającej w spółce. Spółka musi też poinformować o decyzji klientów.

Nie ma zgody na budowanie modelu biznesowego w oparciu o dezinformację i manipulację [...] Odpowiedzialność za świadome wprowadzanie konsumentów w błąd musi mieć również realny wymiar, stąd kary pieniężne – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

W przypadku firmy decyzja jest prawomocna. Tymczasem osoba zarządzająca odwołała się do sądu.

Tomasz Chróstny
