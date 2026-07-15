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NEWSROOM XYZ
15.07.2026 16:25

Tak sprawdzisz, czy twoje dziecko jedzie na bezpieczny wyjazd. Ważne funkcje w mObywatelu dla rodziców

Usługi Bezpieczny autobus i Uprawnienia kierowcy dostępne w aplikacji mObywatel pozwalają rodzicom sprawdzić, czy podróż ich dzieci na kolonie lub wakacyjny obóz będzie bezpieczna. Ministerstwo rekomenduje również korzystanie przez dzieci z mObywatela Junior oraz rejestrowanie dzieci wyjeżdżających na zagraniczne kolonie w systemie Odyseusz.

MLegitymacja w otwartej aplikacji w telefonie
Dzieci wyjeżdżające na wakacje mogą korzystać z aplikacji mObywatel Junior, w której dostępna jest mLegitymacja. Fot. PAP/Przemysław Piątkowski

W ramach usługi Bezpieczny autobus dane pojazdów sprawdzono w ubiegłym roku 95 tys. razy. Z kolei z usługi Uprawnienia kierowcy, umożliwiającej weryfikację kierowców przez pasażerów lub ich bliskich, skorzystano ponad 244 tys. razy.

Bezpieczny autobus i Uprawnienia kierowcy w mObywatelu

Korzystając z funkcji Bezpieczny autobus, można sprawdzić dane pojazdu znajdujące się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), m.in. ważność polisy OC, parametry techniczne pojazdu oraz datę ostatniego i kolejnego badania technicznego autokaru.

Aby uzyskać te informacje, wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu – przypomniało Ministerstwo Cyfryzacji.

Usługa Uprawnienia kierowcy umożliwia sprawdzenie informacji o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów, kategorii prawa jazdy, terminie ważności dokumentu oraz organie, który go wydał.

Aby uzyskać dostęp do tych danych, należy w aplikacji mObywatel wpisać imię i nazwisko kierowcy oraz numer jego dokumentu.

mLegitymacja w mObywatelu Junior ora możliwość rejestracji dzieci w systemie Odyseusz

Dzieci wyjeżdżające na wakacje mogą korzystać z aplikacji mObywatel Junior, w której dostępna jest mLegitymacja. Dokument w wersji elektronicznej potwierdza status ucznia i uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. na przejazdy.

Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje także rejestrowanie dzieci wyjeżdżających na zagraniczne kolonie w systemie Odyseusz.

– Wakacyjne wyjazdy dzieci to sytuacje, które dzięki mObywatelowi mogą być bezpieczniejsze. Sprawdzenie autobusu i uprawnień kierowcy zajmuje tylko chwilę, a może dać rodzicom większy spokój i ograniczyć stres związany z wyjazdem dziecka – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Czytaj także: System Odyseusz dostępny w aplikacji mObywatel. Ma też nowe funkcje

Źrodło: PAP, XYZ

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