System Odyseusz dostępny w aplikacji mObywatel. Ma też nowe funkcje

System rejestracji podróży Odyseusz ma nowe usługi, m.in. moduł sytuacji kryzysowych. Wybrane funkcje systemu są już dostępne w aplikacji mObywatel, w której można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o innych krajach – przekazano podczas konferencji MSZ. W lipcu planowane jest uruchomienie oddzielnej aplikacji mobilnej.

Wiceminister Artur Harazim podczas prezentacji nowej odsłony systemu Odyseusz, 2 lipca 2027 r. Fot. PAP/Paweł Supernak

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w MSZ wiceszef resortu Artur Harazim przekazał, że resort pracował nad modernizacją Odyseusza od kilkunastu miesięcy. Projekt został dofinansowany kwotą ponad 2,8 mln zł z funduszy KPO.

Jak wyjaśnił, nowa wersja systemu – oprócz zmienionej szaty graficznej strony i odświeżonego logo – posiada cztery dodatkowe usługi, m.in. specjalny moduł rejestracji sytuacji kryzysowych, który ma być uruchamiany na danym obszarze w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak zagrożenia, konflikty czy katastrofy. Moduł ma umożliwić regularną, dwustronną komunikację między podróżnymi a MSZ i konsulem. Funkcja ta pozwala obywatelowi zgłosić potrzebę pomocy, jej rodzaj, aktualizować swoją sytuację oraz przekazać dokładną lokalizację. Z kolei konsulowie mogą sprawniej przekazywać informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa czy ewentualnej ewakuacji.

Drugą ważną zmianą – jak mówił Artur Harazim – jest bezpieczniejsza rejestracja podróży w uproszczonej formule za pomocą logowania przez m.in. aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-dowód czy Profil Zaufany. Wiceszef MSZ podkreślił, że większość informacji uzupełnia się automatycznie po wskazaniu miejsca, terminu podróży i danych kontaktowych.

Kolejną usługą są profile krajów, czyli możliwość przeglądania informacji o poszczególnych państwach wraz z aktualnymi informacjami i zaleceniami dotyczącymi podróży oraz obowiązującymi poziomami ostrzeżeń. Artur Harazim podkreślił, że podróżni nie muszą już przeglądać stron poszczególnych placówek dyplomatycznych, ponieważ od teraz są one zebrane w jednej zakładce w Odyseuszu. Dodał, że polscy obywatele znajdą tam także wykaz potrzebnych dokumentów, zasady podróżowania oraz informacje dotyczące ubezpieczenia i zdrowia.

System Odyseusz oferuje także możliwość subskrypcji powiadomień w formie SMS-ów, wiadomości e-mail czy powiadomień push, czyli krótkich komunikatów wyświetlanych w czasie rzeczywistym na ekranie telefonu, informujących o zmianach w wybranych krajach. Wśród informacji, które można subskrybować, są m.in. alerty, ostrzeżenia czy komunikaty o podwyższonym poziomie zagrożenia w kraju i jego poszczególnych regionach.

Artur Harazim zapowiedział, że prawdopodobnie w lipcu system Odyseusz wraz z nowymi usługami będzie dostępny w formie aplikacji mobilnej.

Obecny na konferencji wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał natomiast, że wybrane funkcje Odyseusza włączono już do aplikacji mObywatel w kategorii Podróż, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać bezpośrednie powiadomienia na telefon. Obecnie w mObywatelu można zgłosić swoją podróż oraz sprawdzić informacje o krajach. Dariusz Standerski powiedział, że informacja o podróży pozostanie w aplikacji przez 14 dni.

Pytany przez dziennikarzy, czy istnieje potrzeba tworzenia oddzielnej aplikacji Odyseusz, biorąc pod uwagę funkcjonowanie mObywatela, Artur Harazim wyjaśnił, że w aplikacji Odyseusz znajdzie się więcej opcji związanych z kontaktem między centralą ministerstwa a podróżnymi niż w mObywatelu. Dariusz Standerski dodał, że w sytuacji kryzysowej mObywatel będzie wysyłał użytkownikom stosowne powiadomienia push.

System Odyseusz to darmowy serwis MSZ służący do rejestracji podróży zagranicznych obywateli RP. Zgłoszenie umożliwia służbie konsularnej szybki kontakt i przekazywanie ważnych ostrzeżeń zarejestrowanym obywatelom, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych, takich jak zamieszki, konflikty zbrojne czy klęski żywiołowe.

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Źródło: PAP