Mocne spadki głównych indeksów na GPW. PGE najsłabsze w WIG20, Modivo jako jedyne na plusie

We wtorek rano wszystkie główne indeksy na GPW wyraźnie tracą. Na godz. 10.15 WIG20 traci 2,95 proc., a szeroki WIG –2,7 proc. PGE i KGHM są najsłabsze w indeksie blue chipów, podczas gdy Modivo jako uchroniło się przed spadkami.

Indeks mWIG40 wynosi – 2,7 proc., podczas gdy sWIG80 spada o 2,3 proc.

W WIG20 najmocniejsze spadki notują PGE i KGHM, tracąc odpowiednio o 6 proc. oraz 5,8 proc.

Wyraźnie tracą także Pepco (–4,1 proc.), Alior (–3,5 proc.) , Budimex (–3,5 proc.) oraz Pekao (–3,1 proc.). Poza Krukiem oraz Modivo wszystkie spółki indeksu blue chipów tracą ponad 1 proc.

Kruk traci 0,7 proc. Z kolei Modivo z wynikiem 0,1 proc. jest jedyną spółką, która w WIG20 świeci się na zielono.

