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NEWSROOM XYZ
30.07.2026 07:39

Mocne wyniki Microsoftu. Azure motorem wzrostu

Kwartalne wyniki Microsoftu przebiły oczekiwania analityków. Głównym motorem wzrostu jest segment Azure. Akcje koncernu w handlu pozasesyjnym wzrosły.

Na zdjęciu: Siedziba Microsoft
Microsoft odnotował 3,2 mld dolarów zysku dzięki inwestycji w firmę Anthropic.
Fot. Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images

Microsoft wypracował w czwartym kwartale roku fiskalnego 4,74 dolara zysku na akcję. To wynik o prawie 12 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy zakładali 4,24 dolara.

Tymczasem przychody koncernu wzrosły o 18 proc. w ujęciu rocznym do 90 mld dolarów. To także wynik mocniejszy od prognoz – tym razem o niecałe 3 proc. Z kolei dochód netto wzrósł o 31 proc. do 35,8 mld dolarów.

Microsoft odnotował 3,2 mld dolarów zysku dzięki inwestycji w firmę Anthropic. Koncern miał też niższe, niż oczekiwano, koszty związane z pierwszym w historii programem dobrowolnych emerytur.

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Kluczowy dla wzrostu spółki był jednak segment inteligentnej chmury Microsoftu, obejmujący platformę Azure. Tu przychody wzrosły o prawie 32 proc. w ujęciu rocznym do 39,3 mld dolarów, poprawiając oczekiwania analityków o 3 proc.

Wzrost przychodów z chmury Azure przyspieszył do 43 proc. w porównaniu z 40 proc. w poprzednim kwartale. Microsoft poinformował, że przychody Azure w roku fiskalnym 2026 po raz pierwszy przekroczyły 100 mld dolarów. Firma miała też ponad 30 mln płatnych licencji asystenta pracy Microsoft 365 Copilot.

Po opublikowaniu wyników akcje Microsoftu w handlu pozasesyjnym wzrosły o prawie 9 proc., z 390,54 dolara do 425,21 dolara. Od początku 2026 r. akcje koncernu straciły jednak 19 proc., podczas gdy indeks S&P 500 zyskał około 7 proc.

Źródło: PAP, XYZ

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