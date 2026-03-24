Mocny wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w lutym. „Jeden z najwyższych wyników w historii”

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wzrosła w lutym o prawie 70 proc. w ujęciu rocznym – wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Wzrost widać także w liczbie takich kredytów.

Do 10,6 mld zł, czyli o dokładnie 67,4 proc. r/r, wzrosła w lutym 2026 r. wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych. W porównaniu ze styczniem wzrost wyniósł 8 proc.

Jest to jeden z najwyższych wyników w historii – podkreśla Waldemar Rogowski, główny analityk Grupy BIK.

Średnia kwota takiego kredytu wyniosła 454,05 tys. zł. To o prawie 9 proc. więcej niż w lutym 2025 r.

Zwiększyła się także ich liczbao 54 proc. w ujęciu rocznym i 8,5 proc. w ujęciu miesięcznym – sięgając 23,4 tys.

Powodem tak wysokiej aktywności jest rosnąca zdolność kredytowa oraz dochody, które wciąż realnie rosną.

Przyspiesza również refinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów mieszkaniowych, w większości na okresowo stałej stopie procentowej. Obecna akcja kredytowa to w około 80 proc. kredyty na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym. Pozostałe 20 proc. to refinansowania wcześniej zaciągniętych kredytów” – podają eksperci BIK.

Źrodło: PAP

