Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.06.2026
NEWSROOM XYZ
03.06.2026 08:28

Pepco uzgodniło sprzedaż sieci Dealz za "symboliczną kwotę"

Grupa Pepco poinformowała o sprzedaży Dealz Poland inwestorowi z europejskiego sektora handlowego. Jak wskazano w komunikacie prasowym, kwota transakcji jest „symboliczna".

Spółka ma zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów na rzecz nowo zarejestrowanego podmiotu utworzonego przez inwestora, choć z pewną gwiazdką. Pepco zachowa prawo do 35 proc. udziału we wpływów z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Dealz Poland. Kwota transakcji została ustalona na 1 zł. Firma nie wskazała, kto zdecydował się na zakup sieci, liczącej w naszym kraju 343 sklepy.

„Udziały w Dealz Poland zostaną sprzedane Inwestorowi za symboliczną kwotę. Na potrzeby transakcji Grupa Pepco zapewni zabezpieczone aktywami finansowanie udzielone przez sprzedającego w równowartości do 20 mln funtów brytyjskich" – można przeczytać w komunikacie prasowym. Jak wyjaśniono, transakcja jest uzależniona od uzyskania niezbędnych zgód organów antymonopolowych.

Chęć pozbycia się marki Pepco ogłosiło na początku 2026 r. Od tego czasu spółka szukała chętnych na przejęcie Dealz Poland. Jak podkreślono już przy ogłoszeniu transakcji, wpisuje się ona w plany grupy i powinna poprawić tempo wzrostu jej przychodów.

W I połowie 2026 r. Dealz Poland odpowiadała za ok. 6,9 proc. obrotów grupy – poinformowało Pepco.

Pepco sprzeda Dealz: setki milionów, czy grosze za kulę u nogi?
Sklep sieci Pepco
Pepco ogłosiło zawarcie wstępnej umowy na sprzedaż marki Dealz. Fot. materiały prasowe
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