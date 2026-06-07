MOL ma więcej czasu na rozmowy ws. przejęcia udziałów w serbskiej spółce naftowej NIS

Rząd USA przedłużył węgierskiemu koncernowi paliwowemu MOL czas na negocjacje w sprawie przejęcia udziałów w serbskiej spółce naftowej Serbski Przemysł Naftowy (NIS).

MOL podał informację o przedłużeniu terminu w sobotę wieczorem. Koncern ma czas na prowadzenie rozmów do 16 czerwca.

Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na NIS w 2025 r. w związku z tym, że większościowym udziałowcem spółki był rosyjski Gazprom. Do koncernu należało 56,16 proc. akcji NIS. W 2025 r. Gazprom formalnie zredukował liczbę udziałów w NIS poniżej progu 50 proc., ale dotychczasową część udziałów przejęła od niego kontrolowana przez firmę spółka JSC Intelligence. Ok. 29,9 proc. akcji NIS znajduje się w rękach serbskiego skarbu państwa.

Plany przejęcia udziałów Gazpromu MOL ogłosił jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana. Były szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w styczniu 2026 r. w Belgradzie wskazywał, że koncern może liczyć na wsparcie dyplomatyczne rządu Węgier w tej kwestii.

Po zmianie władzy na Węgrzech negocjacje w sprawie przejęcia początkowo straciły impet. W sobotnim komunikacie MOL podał jednak, że po przedłużeniu zezwolenia ze strony USA, udzielonym 22 maja 2026 r., poczyniono w nich „znaczne postępy". Nowe przedłużenie terminu „pozwala na sfinalizowanie dokumentacji transakcyjnej" – wskazał koncern.

MOL jest jedną z największych firm paliwowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest notowany na giełdach w Budapeszcie i Warszawie.

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