Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.06.2026
NEWSROOM XYZ
11.06.2026 08:46

MOL: negocjacje z rządem Serbii w sprawie przejęcia NIS zakończyły się sukcesem

Węgierski koncern naftowy MOL poinformował w komunikacie giełdowym o pomyślnym zakończeniu negocjacji z rządem Serbii w sprawie przejęcia spółki Serbski Przemysł Naftowy (NIS).

„Trwają negocjacje ze sprzedającym i właściwymi organami w celu sfinalizowania transakcji" – podał także MOL.

NIS od 2025 r. jest objęty amerykańskimi sankcjami. Stany Zjednoczone nałożyły je w związku z tym, że większościowym udziałowcem spółki był rosyjski Gazprom. Do koncernu należało 56,16 proc. akcji NIS.

W 2025 r. Gazprom formalnie zredukował liczbę udziałów w NIS poniżej progu 50 proc. Dotychczasową część udziałów przejęła jednak od niego kontrolowana przez firmę spółka JSC Intelligence. Ok. 29,9 proc. akcji NIS znajduje się w rękach serbskiego skarbu państwa.

Plany przejęcia udziałów Gazpromu MOL ogłosił jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana. Były szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto w styczniu 2026 r. w Belgradzie wskazywał, że koncern może liczyć na wsparcie dyplomatyczne rządu Węgier w tej kwestii. Po zmianie władzy na Węgrzech negocjacje w sprawie przejęcia początkowo straciły impet.

USA przedłużyły jednak węgierskiemu koncernowi czas na negocjacje ze stroną serbską – w maju, a następnie po raz kolejny w czerwcu. 7 czerwca MOL informował, że otrzymał wydłużenie terminu na rozmowy do 16 czerwca.

MOL jest jedną z największych firm paliwowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jest notowany na giełdach w Budapeszcie i Warszawie.

Stacja benzynowa MOL w Skawinie
MOL poinformował, że negocjacje z rządem Serbii w sprawie przejęcia NIS zakończyły się pomyślnie. Fot. Marcin Golba/NurPhoto via Getty Images
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