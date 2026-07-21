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21.07.2026 10:34

MON buduje „Armię Talentów”. Chce porzucić tradycyjny model kadrowy

Siły Zbrojne RP wdrażają model „talent management” – przekazał MON. Będąca na etapie pilotażu „Armia Talentów” ma pozwolić na wykorzystanie potencjału żołnierzy do wzmocnienia armii.

Żołnierz Wojska Polskiego
MON chce przejść od tradycyjnego modelu kadrowego do nowoczesnego modelu „talent management”.
Fot. Tytus Żmijewski/PAP

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało o pracach nad systemem zarządzania talentami i kompetencjami. Zmodernizowany system ma realizować jeden z priorytetów z tzw. „Wielkiej Siódemki” Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli budowę potencjału osobowego zgodnie z zasadą „ilości zwielokrotnionej jakością”.

„Wdrożenie rozwiązań będących obecnie na etapie pilotażu zapewni przejście Sił Zbrojnych RP od tradycyjnego modelu kadrowego do nowoczesnego modelu »talent management«” – zapewnia resort.

– Musimy przyspieszyć zmianę sposobu zarządzania personelem: lepiej poznawać potencjał każdego żołnierza, świadomie go rozwijać i właściwie wykorzystywać, uwzględniając również jego aspiracje oraz oczekiwania zawodowe. Systemu zarządzania talentami i kompetencjami nie można postrzegać wyłącznie w kontekście nowych procedur i narzędzi, a raczej jako zmianę filozofii zarządzania personelem – tłumaczy gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP.

Po trwającej fazie pilotażu i zatwierdzeniu zmian Siły Zbrojne mają rozpocząć wdrażanie nowego systemu w 2027 r. W pierwszej kolejności obejmie on żołnierzy rozpoczynających służbę.

System nie będzie zastępował dowódców w podejmowaniu decyzji personalnych. Będzie natomiast dostarczał uporządkowanych i obiektywnych informacji wspierających proces kwalifikowania, planowania rozwoju oraz właściwego wykorzystania potencjału żołnierzy” – zapewnia MON.

Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do rozpoznawania talentów żołnierzy będzie Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji. Został zaprojektowany w oparciu o podobne dokumenty wykorzystywane w armiach NATO.

W stworzenie nowego systemu zaangażowały się Sztab Generalny WP, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Wojsk Lądowych, Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, MON, Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji oraz Akademia Sztuki Wojennej. Pilotaż obejmuje 15 jednostek wojskowych.

Pomysłodawcą zmian jest Zarząd Organizacji i Zasobów Osobowych – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

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