Polska w czołówce NATO pod kątem wydatków na obronność. Lepsze są tylko kraje bałtyckie

Kraje NATO mają w ciągu dekady zwiększyć wydatki na obronność do 5 proc. PKB, z czego 3,5 proc. ma trafić na podstawowe elementy obronności. Już teraz pięć państw spełniło ten cel. Wśród nich jest Polska.

Polska wydaje na obronność wyraźnie więcej, niż przewiduje zobowiązanie do 2035 r. Fot. Sergio Delle Vedove/ Getty Images

W trakcie ubiegłorocznego szczytu w Hadze kraje NATO zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB do 2035 r. Zgodnie z deklaracją 3,5 proc. PKB ma trafić na podstawowe elementy obronności, zwłaszcza uzbrojenie. Pozostałe 1,5 proc. pójdzie na szersze inwestycje, w tym cyberbezpieczeństwo.

Opublikowane w pierwszym dniu szczytu NATO w Ankarze dane wskazują, że pięć państw członkowskich spełni wymóg 3,5 proc. PKB już w 2026 r. Są nimi:

Litwa – 5,3 proc. PKB, Estonia – 5,1 proc. PKB, Łotwa – 4,9 proc. PKB, Polska – 4,7 proc. PKB, Grecja – 3,7 proc. PKB.

Dane wskazują też, że Albania, Słowenia i Czechy nie osiągnęły nawet poprzedniego progu wynoszącego 2 proc. PKB.

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Zgodnie z szacunkami w 2026 r. w całym NATO udział wydatków na obronność w PKB ma wynieść 2,86 proc. Stany Zjednoczone przeznaczą na ten cel prawie 3,2 proc., a pozostałe 31 państw – średnio 2,53 proc. PKB.

Najniższy odsetek wydatków na obronność w stosunku do PKB, nieprzekraczający 2,1 proc, będą miały Belgia, Hiszpania, Czechy, Słowacja, Chorwacja i Luksemburg.

Źródło: PAP, XYZ