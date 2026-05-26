Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 26.05.2026
NEWSROOM XYZ
26.05.2026 16:52

MON chce ułatwić użycie wojska w reakcji na zagrożenia hybrydowe. „Dziś części zdolności nie możemy używać”

MON opracowuje projekt ustawy o reagowaniu obronnym – powiedział generał Dariusz Łukowski. Ma on ułatwić użycie Wojska Polskiego w odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe w czasie pokoju.

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON generał Dariusz Łukowski wskazał, że obecne przepisy utrudniają wykorzystanie Sił Zbrojnych w obliczu zagrożeń hybrydowych.

Dzisiaj problem polega na tym, że my nie możemy użyć naszych zdolności, które posiadamy w stanie pokoju – tłumaczył.

W ocenie generała jawność obecnych przepisów, w tym ustawy o stanie wojennym, stanowi słabość. Jego zdaniem być wykorzystywana przez przeciwnika do planowania „działań podprogowych”.

– Szczegółowe opisanie barier politycznych oraz momentu transferu odpowiedzialności za obronę państwa z Rady Ministrów na Prezydenta RP ułatwia wywoływanie paraliżu decyzyjnego przez polaryzację sceny politycznej – zauważył gen. Łukowski.

Odpowiadając na ten problem, jego departament przygotowuje nową ustawę. Zakłada wprowadzenie mechanizmów stałych planów obronnych, które byłyby dostosowane do różnych scenariuszy hybrydowych. Byłyby one preautoryzowane przez prezydenta.

– Pozwoliłoby to ministrowi obrony narodowej na ich natychmiastowe uruchomienie w sytuacji kryzysowej, przy jednoczesnym powiadomieniu szefa państwa – powiedział.

MON ma już prowadzić w tej sprawie dialog z prezydenckim Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.

Nie tylko działania obronne?

Generał wypowiedział się też w kontekście dyskusji nad nową wersją Strategii Bezpieczeństwa Narodowego oraz nad strategią NATO. Jego zdaniem powinniśmy przyjąć proaktywną postawę, wprowadzając zapisy o możliwości uderzeń odwetowych.

– Możemy sobie wyobrazić sytuację taką, że w strategii piszemy zdanie, że Polska zastrzega sobie na przykład prawo do wykonywania uderzeń głębokich na teren potencjalnego przeciwnika w sytuacji, kiedy uzna, że zagrożenie jest bezwzględnie zdefiniowane i nasza suwerenność jest narażona – tłumaczył.

Jak zapewnia, taki zapis pełniłby funkcję komunikacji strategicznej, budując dylemat po stronie agresora.

Polecamy: Gen. Tomasz Piotrowski: Musimy zacząć oswajać się z myślą, że USA mogą wyjść z NATO

Źródło: PAP

Na zdjęciu Dariusz Łukowski
MON chce ułatwić użycie Wojska Polskiego w reakcji na zagrożenia hybrydowe.
Fot. PAP/Adam Warława
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Allegro zmienia zasady dla sprzedawców. Koniec z warunkiem najniższej ceny. Prezes Erli: Liczę, że UOKiK nie da się zwieść
Od 20 maja Allegro zmieniło zasady funkcjonowania programu Allegro Ceny dla sprzedających. Najważniejsza zmiana dotyczy kwestii cen. Sprzedający nie muszą już zapewniać, by na platformie Allegro były…
25.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Nie rakieta za miliony, tylko stalowe kulki. Tak Polacy chcą zatrzymywać drony
Startup Invincible Machines stworzył system do autonomicznego strącania dronów. Zaleta? Koszt zniszczenia drona liczony w groszach. Firma zdobyła uznanie jurorów na konferencji Infoshare i zapowiada…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Uhura Bionics idzie po wariant premium. Polski startup zamienia medyczną misję w globalny biznes
Utrata głosu dla wielu brzmi jak wyrok. Ale dla Konrada Zielińskiego, współzałożyciela i prezesa Uhura Bionics, była punktem wyjścia do założenia startupu zajmującego się produkcją bionicznej krtani.…
24.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Bruksela buduje „zewnętrzne granice” poza Europą. Migracja staje się osią nowego porządku politycznego UE
Bruksela jeszcze kilka lat temu odrzucała pomysły „offshoringu” polityki migracyjnej jako niezgodne z europejskim modelem praw człowieka. Dziś koncepcja centrów deportacyjnych poza Unią — tzw. return…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polak szefem najpotężniejszej biznesowej organizacji w Europie. Mówi, co zrobić, by kontynent wrócił do gry
Maciej Witucki od lipca pokieruje BusinessEurope, organizacją zrzeszającą 20 mln firm. Przekonuje, że Europa wciąż ma ogromne atuty, ale musi lepiej wykorzystać kapitał, przemysł i technologie.…
26.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Wypalony jak polski startupowiec. „Wszystko zaczyna się od złych umów”
Nie każdy startup upada przez rynek. Czasem problemy zaczynają się już przy rozmowach z inwestorem i źle skonstruowanej umowie.
26.05.2026