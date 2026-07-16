MON: przechwycono kolejne rosyjskie samoloty nad Bałtykiem

Dyżurna para polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 – przekazał w czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o przechwyceniu dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem i rosyjskiego samolot rozpoznawczy Ił-20 – przekazał w czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Fot. PAP/Radek Pietruszka

O kolejnym przechwyceniu rosyjskich samolotów – po analogicznych wydarzeniach we wtorek i w środę – poinformował we wpisie na X szef MON.

„Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów ochrony powietrznej (OP). Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem” – przekazał Kosiniak-Kamysz.

Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów OP. Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu tej operacji nasze załogi przekierowano na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) July 16, 2026

Jak dodał, po zakończeniu tej operacji piloci zostali przekierowani „na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry”.

– Po zakończeniu naszej eskorty rosyjski samolot zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej – poinformował szef MON.

W środę polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek – rozpoznawczego Iła-20 na północ od Ustki.

Źródło: PAP