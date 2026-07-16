MON: przechwycono kolejne rosyjskie samoloty nad Bałtykiem
Dyżurna para polskich myśliwców przechwyciła dwa rosyjskie Su-30 nad Bałtykiem. Po zakończeniu operacji piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20 – przekazał w czwartek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
O kolejnym przechwyceniu rosyjskich samolotów – po analogicznych wydarzeniach we wtorek i w środę – poinformował we wpisie na X szef MON.
„Rosjanie znowu testują możliwości naszych systemów ochrony powietrznej (OP). Para dyżurna polskich myśliwców z Malborka dokonała przechwycenia dwóch rosyjskich Su-30 nad Bałtykiem” – przekazał Kosiniak-Kamysz.
Jak dodał, po zakończeniu tej operacji piloci zostali przekierowani „na dodatkowe przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20, 30 km na północ od Jastrzębiej Góry”.
– Po zakończeniu naszej eskorty rosyjski samolot zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej – poinformował szef MON.
W środę polskie lotnictwo przechwyciło nad Bałtykiem parę rosyjskich myśliwców Su-30 z Królewca, a we wtorek – rozpoznawczego Iła-20 na północ od Ustki.
Źródło: PAP