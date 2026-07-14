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14.07.2026 14:27

Polskie samoloty przechwyciły rosyjską maszynę. „Pierwsza próba od dłuższego czasu"

We wtorek po południu para polskich samolotów bojowych przechwyciła rosyjski samolot rozpoznawczy – przekazał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Samolot, lecący nad wodami międzynarodowymi Bałtyku, został zmuszony do odwrotu.

Na zdjęciu rosyjski Ił-20
Rosyjski samolot Ił-20 znajdował się w odległości 30 km od Ustki na wodach międzynarodowych Bałtyku.
Fot. @DowOperSZ/X

Po godz. 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi doszło do przechwycenia przez parę dyżurną polskich samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20 – poinformował we wtorek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

Wicepremier uspokoił, że polskie samoloty nawiązały kontakt z rosyjskim pilotem i wysłały mu sygnał nakazujący opuścić obszar, po czym Ił-20 oddalił się w kierunku Rosji.

To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej – podkreślił wicepremier.

Jego zdaniem pokazuje to, że „Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego”.

Źródło: PAP

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