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01.07.2026 18:31

MON: Wspólne stanowisko Polski przed szczytem NATO

Prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uzgodnili wspólne stanowisko Polski przed przyszłotygodniowym szczytem NATO w Ankarze. Według wiceszefa MON Pawła Zalewskiego obaj politycy prezentują również jednolite stanowisko w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.

W środę zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, poświęcone przygotowaniom do szczytu NATO, który odbędzie się 7–8 lipca w Ankarze. Jak poinformował w rozmowie z PAP wiceszef MON Paweł Zalewski, rozmowy dotyczyły także relacji polsko-amerykańskich oraz bieżących kwestii związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

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Zalewski przekazał, że prezydent i minister obrony wypracowali wspólne, spójne stanowisko Polski, które zostanie przedstawione podczas spotkania przywódców państw Sojuszu. Dodał, że obecnie państwa NATO prowadzą prace nad dokumentem końcowym szczytu, zawierającym jego ustalenia. Do czasu zakończenia obrad możliwe są jeszcze robocze konsultacje z sojusznikami dotyczące ostatecznego kształtu tego dokumentu.

Jednym z głównych tematów środowego spotkania była również kwestia utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Jak podkreślił Zalewski, w tej sprawie prezydent i szef MON „mówią jednym głosem”. Resort obrony poinformował głowę państwa o stanie prowadzonych prac i dalszych planach dotyczących projektu.

Według wiceszefa MON obecność stałych baz USA ma znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczył, dla Polski byłaby to inwestycja w bezpieczeństwo i wzmocnienie odstraszania wobec Rosji, natomiast Amerykanie mają własny interes w utrzymywaniu wojskowej obecności w kraju ze względu na swoje strategiczne interesy.

Starania o utworzenie bazy są prowadzone od kilku miesięcy. W połowie czerwca Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o pozytywnej odpowiedzi szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha na polską propozycję z 29 maja dotyczącą stałego stacjonowania wojsk USA. Według cytowanej przez ministra odpowiedzi Departament Obrony USA jest otwarty na polską ofertę, a obecnie w Pentagonie trwa przegląd sił, który ma stanowić podstawę dalszych decyzji.

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Równolegle działania w tej sprawie prowadzą Kancelaria Prezydenta i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas niedawnej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki poruszył temat stałych baz w rozmowie z Donaldem Trumpem. Według relacji Kancelarii Prezydenta amerykański przywódca miał potwierdzić wcześniejszą deklarację dotyczącą wysłania do Polski dodatkowych 5 tys. amerykańskich żołnierzy. W najbliższym czasie do USA uda się również szef BBN Bartosz Grodecki, który zapowiedział rozmowy w Pentagonie dotyczące współpracy obronnej, w tym programu Nuclear Sharing.

Źródło: PAP

Władysław Kosiniak-Kamysz, Donald Tusk, Karol Nawrocki
Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, premier Donald Tusk oraz prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Gabinetowej. Fot. PAP/Albert Zawada
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