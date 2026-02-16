Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 16.02.2026
16.02.2026 18:38

MRiT: obniżona taryfa prądu dla przemysłu energochłonnego może ruszyć w 2027 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapowiada wprowadzenie programu tymczasowego obniżenia cen energii dla branż energochłonnych od 2027 r. Prace nad nowelizacją systemu rekompensat mają zakończyć się w II lub III kwartale tego roku.

Wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros poinformował, że prace nad nowelizacją ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych rozpoczęły się w styczniu br. Nowelizacja ma uwzględnić branże wskazane w grudniowej nowelizacji wytycznych Komisji Europejskiej, w tym produkcję nawozów i związków azotowych, górnictwo rud żelaza oraz wytwarzanie ceramicznych kafli i płytek. Zakończenie prac legislacyjnych przewidziano na II-III kwartał 2026 r..

Resort rozwoju podkreślił, że dotychczasowe rekompensaty dla przemysłów energochłonnych były wypłacane corocznie i w 2025 r. wyniosły blisko 2,92 mld zł dla 97 podmiotów. Łącznie od sześciu lat system wsparcia zapewnił branżom energochłonnym ponad 9,25 mld zł.

MRiT planuje dodatkowo wprowadzenie programu wsparcia opartego na komunikacie Komisji Europejskiej z czerwca 2025 r. w ramach CISAF (Clean Industry Support Adjustment Framework). Instrument przewiduje możliwość obniżenia cen energii elektrycznej o maksymalnie 50 proc. średniej rocznej hurtowej ceny rynkowej dla nie więcej niż 50 proc. rocznego zużycia energii przez przedsiębiorstwo, przy zachowaniu minimalnej ceny 50 euro za MWh. Beneficjenci będą musieli równocześnie inwestować w działania obniżające koszty systemu energetycznego i wspierające transformację przemysłową.

Obecnie projekt ustawy umożliwiającej wdrożenie tymczasowego obniżenia cen energii jest w fazie dyskusji i przygotowań, a jego wejście w życie planowane jest od 2027 r. dla przedsiębiorstw energochłonnych. Jak zaznacza MRiT, rozwiązanie ma zapewnić stabilne wsparcie i poprawić konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Źródło: PAP

Zakłady chemiczne Orlenu we Włocławku
Obecnie projekt ustawy umożliwiającej wdrożenie tymczasowego obniżenia cen energii jest w fazie dyskusji i przygotowań, a jego wejście w życie planowane jest od 2027 r. dla przedsiębiorstw energochłonnych. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
