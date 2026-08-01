MRiT: powstanie 9,6 tys. nowych mieszkań społecznych w ramach SBC

W ramach najnowszej edycji programu społecznego budownictwa czynszowego powstanie blisko 9,6 tys. nowych mieszkań społecznych – przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. To już XX edycja programu.

Resort zapewnia, że to największa edycja programu od jego uruchomienia w 2016 r. Fot. PAP/Maciej Kulczyński

Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował wyniki naboru do najnowszej edycji programu społecznego budownictwa czynszowego – poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wynika z nich, że powstanie blisko 9,6 tys. nowych mieszkań społecznych.

To już XX edycja programu SBC. Tym razem limit środków zakładał przyznanie finansowania 183 inwestycjom realizowanym przez towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) oraz społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM).

Resort zapewnia, że to największa edycja programu od jego uruchomienia w 2016 r.

– Zarówno liczba wstępnie zakwalifikowanych inwestycji, jak i liczba planowanych mieszkań są najwyższe w historii programu – podkreśla wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski.

Dopłaty do preferencyjnego oprocentowania kredytów SBC pochodzą z budżetu państwa. Pozwolą one uruchomić w BGK akcję kredytową o łącznej wartości 2,2 mld zł.

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Preferencyjny kredyt SBC jest jednym z podstawowych instrumentów finansowania społecznego budownictwa czynszowego. Umożliwia realizację inwestycji mieszkaniowych przez TBS i SIM, zapewniając długoterminowe finansowanie na preferencyjnych warunkach. Stanowi jednocześnie uzupełnienie bezzwrotnego wsparcia udzielanego z Funduszu Dopłat w ramach programu wsparcia budownictwa społecznego i komunalnego.

Połączenie obu instrumentów pozwala na realizację inwestycji oferujących mieszkania na przystępnych zasadach najmu oraz zwiększa efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na rozwój społecznego budownictwa czynszowego.

Źródło: PAP